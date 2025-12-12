¡Ö±«¾å¤¬¤ê·è»àÂâ¡×²ò»¶¤«¤é£´Ç¯¡¡·Ö¸¶Å°¡Öº£¤¬°ìÈÖ³Ú¤·¤¤¡©¡×¤Ë²óÅú¡Ö²¶¤ÎÇ¯Îð¤Î¿Í¤Ç¡£¤½¤ó¤È¤¤Ë·Ý¿Í¤òÌÜ»Ø¤¹¤Ã¤ÆÁêÅö¤è¡©¡×¼«¤é¤Î´ñ¿Í¥È¡¼¥¯Å¸³«¤Ç¾Ð¤ï¤»¤ë
¡¡¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡Ö¥¢¥á¥È¡¼¡¼¥¯¡ª¡×¤¬£±£±Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¡Ö·Ý¿ÍÌð°õ¥È¡¼¡¼¥¯¡Á¼Â¤ÏÁ°¤«¤é»×¤Ã¤Æ¤¿¤±¤É¡Ä¡Á¡×¡£½Ð±é·Ý¿Í¤¿¤Á¤¬°ÊÁ°¤«¤é»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÀÖÍç¡¹¤ËÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤ÐÀÄ½Õ¤Î¸÷¡¦¿¹ÅÄÅ¯Ìð¤Ï£Í£Ã¤Î·Ö¸¶Å°¤Ë¡Ö¤¨¤é¤¤¡¢¤Ï¤·¤ã¤¤¤Ç¤¤¤ë¤±¤Éº£¤¬°ìÈÖ³Ú¤·¤¤¤Ã¤·¤ç¡©¡×¤È¡¢·Ö¸¶¤¬¡¢¸µÁêÊý¡¦µÜÇ÷ÇîÇ·¤È¤Î¥³¥ó¥Ó¤ò²ò»¶¤·¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶á¶·¤Î»×¤¤¤ò¼ÁÌä¤·¤¿¡£
¡¡¿¹ÅÄ¤¬¡Ö²¿¤«¡¢¤â¤¦µÜÇ÷¤µ¤ó¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡£¥ê¥ß¥Ã¥¿¡¼¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤È¸À¤¦¤«¡£Ã¯¤âÀ©»ß¤¹¤ë¿Í¤¬¤¤¤Ê¤¤¤«¤é¡Ä¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¥â¥°¥é¥¤¥À¡¼¡¦¼ÇÂçÊå¤â¡ÖÀ¤´Ö¤Î¿Í¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤ÏµÜÇ÷¤µ¤ó¤Î¥ê¥ß¥Ã¥¿¡¼¤È¤·¤Æ·Ö¸¶¤µ¤ó¤¬¤¤¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ê¡Ä¡£¤½¤ì¤¬¡¢¤Þ¤µ¤«µÕ¤À¤Ã¤¿¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤¤¤«¤é¡×¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¤È¡¢·Ö¸¶¤Ï¶ì¾Ð¡£
¡¡·Ö¸¶¤Ï¡Ö²¶¤ÎÇ¯Îð¤Î¿Í¤Ç¡£¤½¤ó¤È¤¤Ë·Ý¿Í¤òÌÜ»Ø¤¹¤Ã¤ÆÁêÅö¤è¡©º£¤È»þÂå¤¬°ã¤¦¡ª¤Þ¤ºÂç³ØÀ¸¤Ç·Ý¿Í¤Ë¤Ê¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤ä¤«¤é¡£¤½¤é¡¢¤À¤Ã¤Æ¡¢²¶¤â¡£¾®³Ø¹»¤Î¤È¤¡¢Á¬Åò¤ÇËèÆü¥Ø¥Ã¥É¥¹¥é¥¤¥Ç¥£¥ó¥°¤¹¤ó¤Î¤è¡©¥Ñ¥Ã¤Æ¸«¤¿¤é¡Ê¸Ô´Ö¤¬¡Ë¥º¥ëÇí¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ó¤Î¤è¡×¤È¼«¤é´ñ¿Í¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÌÀ¤«¤·¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤òÇú¾Ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡·Ö¸¶¤ÈµÜÇ÷¤Ï£±£¹£¸£¹Ç¯¤Ë¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦±«¾å¤¬¤ê·è»àÂâ¤ò·ëÀ®¡£¿ôÂ¿¤¯¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¤Ç³èÌö¤·¡¢ÈÖÁÈ£Í£Ã¤Ê¤É¤âÌ³¤á¤¿¤¬¡¢£²£°£²£±Ç¯¤Ë²ò»¶¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£