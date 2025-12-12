やす子、理想のタイプは「タトゥー入れてるラッパー」 憧れの人物を実名で告白
お笑い芸人のやす子（27）が11日、テレビ朝日系『見取り図じゃん』（毎週木曜 深0：15）に出演し、“理想のタイプ”について赤裸々に語った。
【写真】理想のタイプは「タトゥー入れてるラッパー」、やす子が憧れる漢 a.k.a. GAMI
番組では、元欅坂46の今泉佑唯（27）が「どうして優しい男性よりも悪い男性に惹かれちゃうんだろう」と悩みを告白。これに、元自衛官のやす子は「真面目に生きてきたからこそ、その反動で、そういう人たちに憧れがあるっていうのは分かります」と共感を示した。
その流れで、やす子は「マジで恋愛したことないんですけど…」と前置きしつつ、「真面目に生きすぎて、付き合うならタトゥー入れてるラッパーと付き合いたいです」と意外な理想を告白。スタジオが驚きの声に包まれる中、ラップ好きなやす子は、「漢 a.k.a. GAMIさんが好きなんですよ」と憧れの人物を明かした。
「重たいネックレスをつけた、危なそうな人」がタイプだと語り、見取り図・リリー（41）が「悪い人がいいの？」と聞くと、「いざとなったら私、銃撃てるんで。大丈夫です」と自衛官経験を生かした“安心材料”を提示。見取り図・盛山晋太郎（39）が「怖いな。（銃を）持ってはないやん」とツッコんだ。
さらにやす子は「番組の占いで、将来結婚する人はブラジル人ラッパーって言われました」と言い添え、笑いを誘っていた。
【写真】理想のタイプは「タトゥー入れてるラッパー」、やす子が憧れる漢 a.k.a. GAMI
番組では、元欅坂46の今泉佑唯（27）が「どうして優しい男性よりも悪い男性に惹かれちゃうんだろう」と悩みを告白。これに、元自衛官のやす子は「真面目に生きてきたからこそ、その反動で、そういう人たちに憧れがあるっていうのは分かります」と共感を示した。
「重たいネックレスをつけた、危なそうな人」がタイプだと語り、見取り図・リリー（41）が「悪い人がいいの？」と聞くと、「いざとなったら私、銃撃てるんで。大丈夫です」と自衛官経験を生かした“安心材料”を提示。見取り図・盛山晋太郎（39）が「怖いな。（銃を）持ってはないやん」とツッコんだ。
さらにやす子は「番組の占いで、将来結婚する人はブラジル人ラッパーって言われました」と言い添え、笑いを誘っていた。