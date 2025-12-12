ÃæÀ¾Éô½£¤Î¾å±¡¤¬¶è³ä¤êÊÑ¹¹ÈÝ·è¡¡ÊÆÃæ´ÖÁªµó¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤ËÂÇ·â
¡¡¡Ú¥ï¥·¥ó¥È¥ó¶¦Æ±¡ÛÊÆÃæÀ¾Éô¥¤¥ó¥Ç¥£¥¢¥Ê½£¤Î¾å±¡¤Ï11Æü¡¢Ï¢Ë®²¼±¡Áªµó¶è¤Î¶è³ä¤ê¤òÀ¯¸¢Í¿ÅÞ¤Î¶¦ÏÂÅÞ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÍÍø¤ËÊÑ¹¹¤¹¤ëË¡°Æ¤òÈÝ·è¤·¤¿¡£½£¾å±¡¤ÇÂ¿¿ôÇÉ¤òÀê¤á¤ë¶¦ÏÂÅÞµÄ°÷¤ÎÈ¾¿ô°Ê¾å¤¬È¿ÂÐ¡£ÍèÇ¯11·î¤ÎÃæ´ÖÁªµó¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢Ë¡°Æ¤Ë»¿À®¤¹¤ë¤è¤¦¸øÁ³¤È°µÎÏ¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ËÂÇ·â¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬ÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡ºÎ·è·ë²Ì¤ÏÈ¿ÂÐ31¡¢»¿À®19¡£¶¦ÏÂÅÞµÄ°÷40¿Í¤Î¤¦¤Á21¿Í¤¬È¿ÂÐ¤Ë²ó¤Ã¤¿¡£È¿ÂÐÍýÍ³¤È¤·¤ÆÍ¸¢¼Ô¤¬¶è³ä¤êÊÑ¹¹¤òË¾¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤ä¡¢ÊÑ¹¹¤Ç°ìÉô¤ÎÁªµó¶è¤Ç¤Ï¶¦ÏÂÅÞ¤ÎÍ¥°ÌÀ¤¬Äã²¼¤¹¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡Ï¢Ë®²¼±¡Áª¤Ç¥È¥é¥ó¥×»á¤ÏÂ¿¿ôÇÉ°Ý»ý¤òÁÀ¤¦¤¬¡¢ÀÜÀï¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£