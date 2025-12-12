「ファミクラストア」嵐の新グッズを期間限定で販売へ グループフォト＆櫻井翔・相葉雅紀・大野智のアクスタも
【モデルプレス＝2025/12/12】「ファミクラストア」の公式サイトが2025年12月12日に更新された。嵐の新グッズを販売することを発表した。
【写真】嵐4人、活動休止後にサプライズ集結
2026年3月13日から同年5月31日にかけて行われるコンサートをもって活動を終了することを発表した嵐。STARTO ENTERTAINMENT所属タレントの公式グッズを扱う同ストアは今回、「嵐の活動再開に伴う商品対応についてのお知らせ」と題した案内を更新した。
「これまでファミクラストア（ファミクラストアオンラインを含む）では、株式会社STARTO ENTERTAINMENTから独立して個人活動中の二宮和也さん（株式会社オフィスにの）と松本潤さん（株式会社MJC）の商品のお取扱いがございませんでした」と2023年に二宮和也、2024年に松本潤がそれぞれ独立を発表したことについて触れ、グッズに関する現状について説明した。
そして「このたび嵐のグループ活動再開に際して、関係各社で検討がなされた結果、嵐の集合商品はもちろん、グループ活動にひもづいた個人商品も期間限定で展開される事となりました」と発表。「今後とも嵐メンバーとファミクラストアへの応援の程、宜しくお願い申し上げます」と呼びかけている。
新商品として販売されるのは「嵐オリジナルフォト2025」各180円（税込み）、「嵐ファンクラブ限定コンテンツ嵐フォト・嵐MovieオフショットVol．1」各180円（税込）。販売開始日時は、12月21日としている。さらに、相葉雅紀・大野智・櫻井翔の「Holiday2025アクリルスタンド」（個人3種／各1800円・税込）、そしてそれぞれの「オリジナルフォト−Holiday2025−」は12月24日に販売される。（modelpress編集部）
情報：「ファミクラストア」公式サイト
https://famikura-store.jp/s/j/diary/detail/5002?ima=5803&cd=shop_info
【Not Sponsored 記事】
◆「ファミクラストア」より嵐の新グッズが販売決定
◆嵐の新グッズ詳細
新商品として販売されるのは「嵐オリジナルフォト2025」各180円（税込み）、「嵐ファンクラブ限定コンテンツ嵐フォト・嵐MovieオフショットVol．1」各180円（税込）。販売開始日時は、12月21日としている。さらに、相葉雅紀・大野智・櫻井翔の「Holiday2025アクリルスタンド」（個人3種／各1800円・税込）、そしてそれぞれの「オリジナルフォト−Holiday2025−」は12月24日に販売される。（modelpress編集部）
