Å¾¤²Íî¤Á¤ë¤È¤¤Ï°ì½Ö¡¡µÁÍý·ø¤¯¿Í¾ðÌ£¤¢¤Õ¤ì¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤¬Êø²õ¤·¤¿¡È´Ú¹ñ¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£³¦¤Î½÷²¦¡É¡¢Éüµ¢¤¬Æñ¤·¤¤¥ï¥±
¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤ËÂÐ¤¹¤ë¥Ñ¥ï¥Ï¥éµ¿ÏÇ¤ä¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡ÖÃí¼Í¤ª¤Ð¤µ¤ó¡×¤ò¤á¤°¤ëµ¿ÏÇ¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡È¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£³¦¤Î½÷²¦¡É¥Ñ¥¯¡¦¥Ê¥ì¡Ê40¡Ë¤¬¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÌäÂê¤¬²ò·è¤¹¤ë¤Þ¤ÇÊüÁ÷³èÆ°¤òÃæÃÇ¤¹¤ë¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Ñ¥¯¡¦¥Ê¥ì¡¢³èÆ°ÃæÃÇ¤òÀë¸À
¤À¤¬¡¢¿·¤¿¤Êµ¿ÏÇ¤ÈË½Ïª¤¬¼¡¡¹¤ÈÉâ¾å¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢³èÆ°µÙ»ß¤¬Ä¹´ü²½¤¹¤ë²ÄÇ½À¤â»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
´Ú¹ñ¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£³¦¤ÇÆÈ¼«¤ÎÃÏ°Ì¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¿½÷ÀMC¡¢¥Ñ¥¯¡¦¥Ê¥ì¤¬¥Ç¥Ó¥å¡¼°ÊÍè¡¢ºÇÂç¤Î´íµ¡¤ò·Þ¤¨¤¿¡£12·î8Æü¡¢¸µ¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤ËÂÐ¤¹¤ë¥Ñ¥ï¥Ï¥éµ¿ÏÇ¤È¡¢°ãË¡°åÎÅ¹Ô°Ù¤Ø¤Î´ØÍ¿µ¿ÏÇ¤¬Æ±»þ¤ËÉâ¾å¤·¡¢ÊüÁ÷³èÆ°¤Î°ì»þÃæÃÇ¤òÀë¸À¤·¤¿¤¿¤á¤À¡£
¥Ñ¥¯¡¦¥Ê¥ì¤ò¤á¤°¤ëÂç¤¤Êµ¿ÏÇ¤Ï¼ç¤Ë2¤Ä¤¢¤ë¡£
1¤ÄÌÜ¤Ï¡¢¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤ËÂÐ¤¹¤ë¥Ñ¥ï¥Ï¥éµ¿ÏÇ¤À¡£Âà¿¦¤·¤¿¸µ¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤¿¤Á¤Ï¡¢¥Ñ¥¯¡¦¥Ê¥ì¤«¤é»äÅª¤ÊÍÑ»ö¤ò²¡¤·ÉÕ¤±¤é¤ì¤¿¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¸þÀº¿ÀÌô¤ÎÂåÍý½èÊý¤ò¶¯Í×¤µ¤ì¤¿¤ÈË½Ïª¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¿Ê¹ÔÈñ¤ÎÌ¤Ê§¤¤¤Ê¤É¡¢¶âÁ¬Åª¤ÊÀº»»ÌäÂê¤âÄóµ¯¤µ¤ì¤¿¡£
¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢¥Ñ¥¯¡¦¥Ê¥ìÂ¦¤Ï¡Ö¸ß¤¤¤Î¸í²ò¤¬ÀÑ¤ß½Å¤Ê¤Ã¤¿¤â¤Î¤À¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¡¢¸µ¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤¿¤Á¤Ë2000Ëü¥¦¥©¥ó¡ÊÌó200Ëü±ß¡Ë¤òÁ÷¶â¤·¤¿»ö¼Â¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢½êÂ°»öÌ³½ê¤Ï¤³¤ì¤ò¡Ö¥Ñ¥¯¡¦¥Ê¥ì¸Ä¿Í¤ÎÆÈÃÇ¤Ë¤è¤ë¹ÔÆ°¡×¤È¤·¤Æµ÷Î¥¤òÃÖ¤¡¢¤«¤¨¤Ã¤ÆÏÀÁè¤ò³ÈÂç¤µ¤»¤¿¡£
2¤ÄÌÜ¤ÎÂç¤¤Êµ¿ÏÇ¤Ï¡¢°ãË¡°åÎÅ¹Ô°Ù¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡ÖÃí¼Í¤ª¤Ð¤µ¤ó¡×»ö·ï¤Ø¤Î´ØÍ¿µ¿ÏÇ¤À¡£°åÎÅ»ñ³Ê¤ò»ý¤¿¤Ê¤¤¿ÍÊª¤«¤é¡¢¼«Âð¤ÇÈþÍÆÃí¼Í¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦µ¿ÏÇ¤¬Äóµ¯¤µ¤ì¤¿¡£
´Ú¹ñ°å»Õ¶¨²ñ¤Î¥¤¥à¡¦¥Ò¥ç¥ó¥Æ¥¯Á°²ñÄ¹¤¬¡¢¤½¤Î»Ü½Ñ¼Ô¤ò°åÎÅË¡°ãÈ¿¤Ç¹ðÈ¯¤·¡¢¥Ñ¥¯¡¦¥Ê¥ì¤ò¶¦ÈÈ¤È¤·¤ÆÌ¾»Ø¤·¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢»öÂÖ¤ÏÃ±¤Ê¤ëÆ»ÆÁÅªÌäÂê¤òÄ¶¤¨¡¢·º»ö»ö·ï¤Ø¤ÈÈ¯Å¸¤·¤¿¡£
¤³¤Îµ¿ÏÇ¤ò¼õ¤±¡¢¥Ñ¥¯¡¦¥Ê¥ì¤Ï³èÆ°ÃæÃÇ¤òÀë¸À¡£²áµî¤Ë¤â¥»¥¯¥Ï¥éÏÀÁè¡¢µ¶ÁõÅ¾Æþµ¿ÏÇ¡¢ÀÇÌ³Ä´ºº¤Ë¤è¤ëÄÉÄ§¶âÌäÂê¤Ê¤É¡¢¤¿¤Ó¤¿¤ÓÊªµÄ¤ò¾ú¤·¤Æ¤¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÅÔÅÙ³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¿¡£¤·¤«¤·º£²ó¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÁûÆ°¤È¤Ï°ìÀþ¤ò²è¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¥Ñ¥¯¡¦¥Ê¥ì¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤Ï¡¢¡ÖµÁÍý·ø¤µ¡×¤ä¡Ö¿Í¾ðÌ£¡×¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢ºÇ¤â¿È¶á¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤¢¤ë¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤ËÂÐ¤·¤Æ¥Ñ¥ï¥Ï¥é¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦Ë½Ïª¤Ï¡¢¤½¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤ËÃ×Ì¿Åª¤ÊÂÇ·â¤òÍ¿¤¨¤¿¡£
À¤´Ö¤ÏÁê¼¡¤°ÏÀÁè¤ËÈèÊÀ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£²ó¤Î¥Ñ¥ï¥Ï¥éµ¿ÏÇ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÃÛ¤¾å¤²¤Æ¤¤¿¹¥´¶ÅÙ¤ÏÂç¤¤¯Êø¤ì¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢º£²ó¤ÎÌäÂê¤ÏÃ±¤Ê¤ëÆ»ÆÁÅª°ïÃ¦¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢ÌÀ³Î¤Ê°ãË¡¹Ô°Ù¤Ë³ºÅö¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤ÅÀ¤â¿¼¹ï¤À¡£²áµî¤ÎÏÀÁè¤¬¡¢ÌµÃÎ¤ä¥ß¥¹¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÈÖÁÈ¤Î±é½Ð¤È¤·¤ÆÀâÌÀ¤Ç¤¤ëÍ¾ÃÏ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢º£²ó¤Î¡ÖÂåÍý½èÊýµ¿ÏÇ¡×¤ä¡ÖÌµ»ñ³Ê°åÎÅ¹Ô°Ù¤ò¼õ¤±¤¿µ¿ÏÇ¡×¤Ï¡¢¸½¹ÔË¡°ãÈ¿¤Îµ¿¤¤¤¬¶Ë¤á¤ÆÇ»¸ü¤È¤¤¤¨¤ë¡£
ÆÃ¤ËÂåÍý½èÊý¤Ï¡¢ËãÌôÎà´ÉÍýË¡°ãÈ¿¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë½ÅÂç¤Ê»ö°Æ¤Ç¤¢¤ê¡¢·Ù»¡¤ÎÁÜºº¤¬¿Ê¹ÔÃæ¤Î¾õ¶·¤ÇÊüÁ÷³èÆ°¤òÂ³¤±¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¸½¼ÂÅª¤ËÉÔ²ÄÇ½¤À¤Ã¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
³èÆ°ÃæÃÇ¤òÀë¸À¤·¤¿¥Ñ¥¯¡¦¥Ê¥ì¤Ï¡¢¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼Â¦¤ÈÌÌ²ñ¤·¡¢°ì»þ¤Ï·àÅª¤ÊÏÂ²ò¤Ë»ê¤Ã¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤¿¤¬¡¢·ë¶É¤ÏÇò»æ¤ËÌá¤Ã¤¿¡£º£¸å¤ÏÁÜºº·ë²Ì¤äË¡ÅªÁè¤¤¤¬Â³¤¯¸«ÄÌ¤·¤À¡£
ÆÃ¤Ë¡ÖÃí¼Í¤ª¤Ð¤µ¤ó¡×»ö·ï¤Ë´ØÏ¢¤·¤Æ°åÎÅË¡°ãÈ¿¤¬Î©¾Ú¤µ¤ì¤¿¤ê¡¢ÂåÍý½èÊý¤Î»ö¼Â¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¤ê¤·¤¿¾ì¹ç¡¢Éüµ¢¤Î»þ´ü¤Ï¸«ÄÌ¤»¤Ê¤¤¤â¤Î¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢¸µ¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤È¤ÎË¡ÅªÁè¤¤¤Î¹ÔÊý¼¡Âè¤Ç¤Ï¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëË½Ïª¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë²ÄÇ½À¤âÈÝÄê¤Ç¤¤Ê¤¤¡£
¤Ä¤Þ¤êº£²ó¤Î°ìÏ¢¤ÎÁûÆ°¤Ë¤è¤ê¡¢¥Ñ¥¯¡¦¥Ê¥ì¤¬¿¿Ùõ¤Ê¼«¸Ê²þ³×ºö¤ò¼¨¤·¡¢Ë¡Åª¤ËÌµ¼Â¤ò¾ÚÌÀ¤Ç¤¤Ê¤¤¸Â¤ê¡¢³èÆ°µÙ»ß¤ÏÄ¹¤¤¼«½Í´ü´Ö¤È¤Ê¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¸«Êý¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ËèÇ¯¡¢Ç¯Ëö¤Ë¤Ï¼ø¾Þ¼°¤Ç²Ú¤ä¤«¤Ê¥¹¥Ý¥Ã¥È¥é¥¤¥È¤òÍá¤Ó¤Æ¤¤¿¥Ñ¥¯¡¦¥Ê¥ì¤À¤¬¡¢¤³¤ÎÅß¤ÏÃ¯¤è¤ê¤â¸·¤·¤¤»þ´Ö¤ò²á¤´¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡Êµ»öÄó¶¡¡áOSEN¡Ë