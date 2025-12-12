セブン、味変を楽しめる【飯田商店×Ramen FeeL】コラボラーメン登場/ “カップ麺なのに本格的”など好評

セブン‐イレブンは、カップ麺「セブンプレミアム ゴールド 飯田商店×Ramen FeeL 夢の師弟コラボラーメン」の販売を、全国で順次開始している。価格は税込386.64円。

神奈川県湯河原町にある人気ラーメン店「飯田商店」と、同店から独立した一番弟子が営む東京都青梅市の「RamenFeeL(ラーメンフィール)」がコラボしたもの。

後入れ粉末スープを採用し、繊細な「鶏だし塩らぁ麺」と濃厚な「鶏白湯塩らぁ麺」の2種類の味を楽しめる特別仕様に仕上げた。東洋水産の特許技術を使ったノンフライ製法の麺を合わせている。

販売開始後SNSなどでは、「カップ麺なのに本格的」、「師弟コラボらしい満足度の高い一杯」、「手間をかけてでも2つの味を楽しみたい」といった高評価を得ている。2段階仕様については、「量を気にしながら食べるのが微妙」、「味変のタイミングが難しい」といった声もある。

〈商品概要〉

◆「セブンプレミアム ゴールド 飯田商店×Ramen FeeL 夢の師弟コラボラーメン」

湯を注いだ後に「鶏だし塩らぁ麺」を味わえる。鶏の上品なコクをじっくり抽出したという塩スープは、やさしい味わい。鶏のうま味を活かしながら、香味野菜やゆずの香りを加えて仕上げた。

後入れの粉末スープを投入すると「鶏白湯塩らぁ麺」に味変。チキンやスパイスを使用した力強い味わいの鶏白湯で、香りやうま味が強まる。「半分ほど」食べたあたりでの後入れを推奨。セブンは「別のラーメンを食べているかのような驚き」があるとしている。

東洋水産の「生麺ゆでてうまいまま製法」を使った麺は、茹でる工程を入れたノンフライ製法で製造した。乾麺ながら、生麺のようななめらかで透明感と弾力のある食感に仕上げたという。麺は75g。

「セブンプレミアム ゴールド 飯田商店×Ramen FeeL 夢の師弟コラボラーメン」登場

【販売価格】386.64円

【発売日】2025年12月9日(火)〜順次

【販売エリア】全国

【内容量】131g

「セブンプレミアム ゴールド 飯田商店×Ramen FeeL 夢の師弟コラボラーメン」

〈飯田商店について〉

神奈川県湯河原町にある完全予約制のラーメン店。店主・飯田将太氏が2010年に開業。化学調味料を使わず、国産小麦の自家製麺と厳選した素材で1杯を仕上げている。鶏・豚・魚介出汁の自然由来のスープは、澄んだ見た目ながらうま味のある深い味わい。麺には「ハルユタカ」などの国産小麦を独自にブレンドし、しなやかなコシと小麦の香りを引き出すなど、細部にまでこだわっている。醤油味と塩味の「らぁ麺」などを提供。

飯田商店

〈Ramen FeeLについて〉

東京都青梅市にある完全予約制のラーメン店。飯田商店で修業した店主・渡邊大介氏が2021年に独立開業。地鶏や魚介などの出汁を重ね、素材ごとの香りやうま味を引き出し、雑味のないクリアな1杯を提供している。こちらも醤油・塩味の「らぁ麺」などを提供。

Ramen FeeL