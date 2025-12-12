ミキ昴生、家族ディズニー写真公開「お子さんたち可愛すぎる」「小さくて尊い」と反響
【モデルプレス＝2025/12/12】お笑いコンビ・ミキの昴生が12月11日、自身のInstagramを更新。家族で東京ディズニーランドを訪れた様子を公開し、反響が寄せられている。
【写真】39歳吉本芸人「小さくて尊い」息子2人のディズニー仮装姿
昴生は「ランド！！」とコメントし、家族で東京ディズニーランドを訪れたことを報告。「これは拝みに行かなあかん！」とクリスマス仕様のパレードを楽しんだ様子を伝えた。「＃ぼんと言うか昨日はバズ！」「＃そしてぼんぼんはプー！」と綴り、子どもたちの後ろ姿を披露している。
この投稿に、ファンからは「家族でディズニー最高」「笑いながら読んだ」「お子さんたち可愛すぎる」「小さくて尊い」「いいお父さん」「ほっこりしました」「めっちゃ楽しんでて素敵」といったコメントが寄せられている。
昴生は2018年6月にかねてより交際していた一般女性と入籍したことを報告。2021年8月に第1子長男が誕生、2024年3月に第2子次男誕生を報告した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】39歳吉本芸人「小さくて尊い」息子2人のディズニー仮装姿
◆昴生、家族で東京ディズニーランド満喫
昴生は「ランド！！」とコメントし、家族で東京ディズニーランドを訪れたことを報告。「これは拝みに行かなあかん！」とクリスマス仕様のパレードを楽しんだ様子を伝えた。「＃ぼんと言うか昨日はバズ！」「＃そしてぼんぼんはプー！」と綴り、子どもたちの後ろ姿を披露している。
◆ミキ昴生の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「家族でディズニー最高」「笑いながら読んだ」「お子さんたち可愛すぎる」「小さくて尊い」「いいお父さん」「ほっこりしました」「めっちゃ楽しんでて素敵」といったコメントが寄せられている。
昴生は2018年6月にかねてより交際していた一般女性と入籍したことを報告。2021年8月に第1子長男が誕生、2024年3月に第2子次男誕生を報告した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】