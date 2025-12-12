犬系彼女で話題の美人カップルクリエイター、母との旅行ショット公開「美のオーラ出てる」「姉妹みたい」と反響
【写真】犬系彼女で話題の美女「姉妹みたい」母との2ショット
【Not Sponsored 記事】
【写真】犬系彼女で話題の美女「姉妹みたい」母との2ショット
◆さな「ママと2人で親子旅」韓国満喫ショット披露
さなは「ママと2人で親子旅」「楽しかったからバイバイが余計悲しかった」とつづり、母と韓国を満喫している写真を投稿。ポップな装飾が施された店内でピースサインをした親子ショットなど、仲睦まじい姿を披露した。
◆さなの投稿に「2人とも美人オーラ出てる」と反響
この投稿に、ファンからは「素敵な母娘ショット」「2人とも美のオーラ出てる」「身長も同じくらいだね」「姉妹みたい」などの声が上がっている。
えいしとさなです。は同棲中のカップルクリエイター。 犬系彼女と溺愛彼氏のVlogを中心に、2人の日常や復縁した過去などありのままの姿が注目を集めている。（modelpress編集部）
