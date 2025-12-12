【とんかつ新宿さぼてん】「北海道産5種チーズメンチかつ」発売、デリカ店舗では「たっぷりチーズのヒレかつ」を販売中
とんかつチェーンの「とんかつ新宿さぼてん」は、全国のレストラン店舗にて12月15日(月)から「“北海道産5種チーズ”メンチかつ盛り合わせ御膳」を期間限定で販売する。また、テイクアウト専門のデリカ店舗では冬の恒例メニュー「たっぷりチーズのヒレかつ」を販売している。〈“北海道産5種チーズ”を使用したメンチかつ御膳〉
「“北海道産5種チーズ”メンチかつ盛り合わせ御膳」は、チェダー、ゴーダ、カマンベール、パルメザン、クリームチーズの5種を配合し、肉の旨みと濃厚なコクを引き立てたメンチかつ。大海老フライ、ひとくちヒレかつを盛り合わせた贅沢な御膳として登場する。
◆販売期間:2025年12月15日(月)〜2026年1月15日(木)予定
◆販売場所:全国のレストラン店舗
◆価格:本体価格1,780円(税込1,958円)
「北海道産5種チーズメンチかつ」〈冬の人気メニュー「たっぷりチーズのヒレかつ」も販売中〉
デリカ店舗では、さぼてん自慢のヒレかつにチーズを巻き上げた「たっぷりチーズのヒレかつ」を販売している。冬の期間限定メニューとして10年以上にわたり人気の商品だ。
◆販売終了予定:2026年1月中旬
◆販売場所:全国のデリカ店舗
◆価格:
･1個 本体価格612円(税込660円)
･2個 本体価格1,176円(税込1,270円)
「たっぷりチーズのヒレかつ」