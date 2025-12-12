【とんかつ新宿さぼてん】「北海道産5種チーズメンチかつ」発売、デリカ店舗では「たっぷりチーズのヒレかつ」を販売中

とんかつチェーンの「とんかつ新宿さぼてん」は、全国のレストラン店舗にて12月15日(月)から「“北海道産5種チーズ”メンチかつ盛り合わせ御膳」を期間限定で販売する。また、テイクアウト専門のデリカ店舗では冬の恒例メニュー「たっぷりチーズのヒレかつ」を販売している。

〈“北海道産5種チーズ”を使用したメンチかつ御膳〉

「“北海道産5種チーズ”メンチかつ盛り合わせ御膳」は、チェダー、ゴーダ、カマンベール、パルメザン、クリームチーズの5種を配合し、肉の旨みと濃厚なコクを引き立てたメンチかつ。大海老フライ、ひとくちヒレかつを盛り合わせた贅沢な御膳として登場する。

◆販売期間:2025年12月15日(月)〜2026年1月15日(木)予定

◆販売場所:全国のレストラン店舗

◆価格:本体価格1,780円(税込1,958円)

「北海道産5種チーズメンチかつ」

〈冬の人気メニュー「たっぷりチーズのヒレかつ」も販売中〉

デリカ店舗では、さぼてん自慢のヒレかつにチーズを巻き上げた「たっぷりチーズのヒレかつ」を販売している。冬の期間限定メニューとして10年以上にわたり人気の商品だ。

◆販売終了予定:2026年1月中旬

◆販売場所:全国のデリカ店舗

◆価格:

･1個 本体価格612円(税込660円)

･2個 本体価格1,176円(税込1,270円)

「たっぷりチーズのヒレかつ」