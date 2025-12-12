¡ÈÂçÃÀ¥¤¥á¥Á¥§¥ó¡É¥á¥ó¥Ð¡¼¤â¡ÄNMIXX¡¢6¿Í6¿§¤Î¥»¥ó¥¹¤¬¸÷¤ë¶õ¹Á¥ë¥Ã¥¯¤Ë»ëÀþ½¸Ãæ¡ª¡ÚPHOTO¡Û
¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×NMIXX¤¬¡¢ºÝÎ©¤Ä¥»¥ó¥¹¤Ç»ëÀþ¤òÅ£ÉÕ¤±¤Ë¤·¤¿¡£
12·î12Æü¡¢NMIXX¤Ï12·î13Æü¡¦14Æü¤ËÅìµþ¡¦¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡Ö2025 MUSIC BANK GLOBAL FESTIVAL IN JAPAN¡×¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¶â±º¹ñºÝ¶õ¹Á¤«¤éÅìµþ¤Ø½Ð¹ñ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¸ÄÀ¤¬ºÝÎ©¤Ä¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤Ç¶õ¹Á¤Ë»Ñ¤ò¸«¤»¤¿¡£
Ãæ¤Ç¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢ÂçÃÀ¤Ê¥Ø¥¢¥«¥é¡¼¥Á¥§¥ó¥¸¤òÈäÏª¤·¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î»Ñ¤À¡£¥®¥å¥¸¥ó¤Ï¡¢¥À¡¼¥¯¥Ñ¡¼¥×¥ë¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¥Ø¥¢¤Ç¿ÀÈëÅª¤«¤Ä¥¯¡¼¥ë¤ÊÊ·°Ïµ¤¤òÊü¤Á¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤È¤Ï°ìÌ£°ã¤¦Âç¿Í¤Ó¤¿Ì¥ÎÏ¤ò¸«¤»¤¿¡£°ìÊý¥½¥ê¥å¥ó¤Ï¡¢¿¼¤ß¤Î¤¢¤ë¥ì¥Ã¥É·Ï¤Î¥«¥é¡¼¤Ë¥¤¥á¡¼¥¸¥Á¥§¥ó¥¸¤·¡¢¾åÉÊ¤µ¤È²Ú¤ä¤«¤µ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿ÈþËÆ¤ÇÂ¸ºß´¶¤òÈ¯´ø¤·¤¿¡£
¤Ê¤ª¡Ö2025 MUSIC BANK GLOBAL FESTIVAL IN JAPAN¡×¤Ï¡¢12·î13Æü¡¦14Æü¤Î2Æü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤êÅìµþ¡¦¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¡¢NMIXX¤Ï13Æü¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë½Ð±é¤·¡¢¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¤¹¤ëÍ½Äê¤À¡£
¡þNMIXX¤È¤Ï¡©
2022Ç¯2·î22Æü¤ËTWICE¤äStray Kids¤Ê¤É¤¬½êÂ°¤¹¤ëJYP¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤«¤é¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿´Ú¹ñ¤Î6¿ÍÁÈ¥°¥ë¡¼¥×¡£¥°¥ë¡¼¥×Ì¾¤Î¡ÖNMIXX¡×¤Ï¡¢¡Önow¡×¡Önew¡×¡Önext¡×¤äÌ¤ÃÎ¿ô¡Ön¡×¤ò°ÕÌ£¤¹¤ëÊ¸»ú¡ÖN¡×¤È¡¢¡ÖÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡×¤ä¡ÖÂ¿ÍÍÀ¡×¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¡ÖMIX¡×¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¡£¤â¤È¤â¤È¤Ï7¿ÍÁÈ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¥¸¥Ë¤¬¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é10¥«·î¤Ç¥°¥ë¡¼¥×¤òÃ¦Âà¤·¡¢6¿ÍÂÎÀ©¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£À¶½ã¤Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤«¤é¤ÏÁÛÁü¤Ç¤¤Ê¤¤¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬ÆÃÄ§¤Ç¡¢¼ÂÎÏÇÉ¥°¥ë¡¼¥×¤È¤·¤Æ¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£