◆プロボクシング ▽ＷＢＡ世界バンタム級（５３・５キロ以下）タイトルマッチ１２回戦 正規王者・堤聖也―暫定王者・ノニト・ドネア▽ＷＢＡ・ＷＢＯ世界ライトフライ級（４８・９キロ以下）王座統一戦１２回戦 ＷＢＡ王者・高見亨介―ＷＢＯ王者・レネ・サンティアゴ▽ＷＢＯ世界フライ級（５０・８キロ以下）タイトルマッチ１２回戦 王者アンソニー・オラスクアガ―同級４位・桑原拓（１２月１７日、東京・両国国技館）

世界５階級制覇のＷＢＡ世界バンタム級暫定王者ノニト・ドネア（４３）＝フィリピン＝が１２日、東京・新宿区の帝拳ジムで、同級正規王者の堤聖也（２９）＝角海老宝石＝との団体内王座統一戦へ向けた練習を公開。マネジャー兼チーフトレーナーのレイチェル夫人を相手にしたミット打ちなどを披露した。

堤戦後は、ビッグマッチ実現を見据える。ドネアはこれまで米メディアで、１９年１１月、２２年６月にバンタム級王座統一戦で敗れた井上尚弥（大橋）との第３戦、前ＷＢＣ＆ＩＢＦ世界同級王者・中谷潤人（Ｍ・Ｔ）との初対戦に意欲を示していた。この日は、ＷＢＣ同級王者となった井上拓真（２９）＝大橋＝について「やってみたいですよね」と明言。「拓真選手がＷＢＡ王者だった時に試合をしたいなという思いがあったが実現しなかった。拓真選手と王座統一戦で戦えればと思う」と統一戦へ前向きな姿勢を見せた。

一方で「今は目の前の試合が何よりも大事なので、そこに集中する。何よりも最重要課題だ」と堤戦へ気を引き締めることも忘れなかった。６月にアルゼンチンでＷＢＡ同級暫定王座を獲得したが、試合まで３週間しか準備期間がなく、万全の調整ができなかったという。「今回はフルでトレーニングキャンプができている」とスタミナ面も問題ないと強調した。

大みそかには、元世界４階級王者の井岡一翔（３６）＝志成＝がＷＢＡ挑戦者決定戦に出場する。井岡は先月の会見で、堤―ドネア戦について「堤選手が勝つと思っている」と予想。感想を求められたドネアは「言いたい人には言わせておけばいいと思う。自分が何者であるかを知っているのはおのれ自身。自分自身がそういったところ（予想）に流されずにいることが大事だと思います」と５階級制覇王者のプライドをにじませた。