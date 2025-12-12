秘書の会社への公金還流疑惑が次々に発覚する日本維新の会。秘書やその親族が代表を務める団体への公金支出を内規で禁止することを決めた。

【写真】秘書給与ピンハネ疑惑 証拠となる「収支報告書」画像

「かなり厳しいラインを引いた」──自身も公設秘書の会社に約2000万円の公金を支出していた藤田文武・共同代表は会見でそう胸を張ったが、問題のすり替え、疑惑逃れの弥縫策にしか見えない。

本誌・週刊ポストでは自維連立のキーマンで、高市政権の「陰の実力者」と呼ばれる遠藤敬・首相補佐官（維新国対委員長）の公設秘書給与ピンハネ疑惑を報じてきた。

国会議員の公設秘書の給与は国から支給され、原資は税金だが、遠藤氏の政党支部は公設秘書3人から5年間で総額796万547円もの寄附を受けた。公金が遠藤氏に"上納"されていたと見られても仕方ない構図だ。

国会議員秘書給与法では「何人も」公設秘書から議員の政治団体や政党支部への寄附を勧誘したり、要求したりすることを禁じている。

ところが、約221万円を寄附していた元秘書A氏は本誌の取材に対し、寄附の経緯について「『（寄附を）せなあかんの？』ということです。ある人から言われたら、『はいはい』と言わんとしゃあないですよね」と証言した。寄附の「勧誘」や「要求」があった疑いがあることが示されたわけだ。

遠藤氏は経緯を調べて説明する必要がある。だが、遠藤事務所は「法令にのっとって、適正に対応しております」とするのみで、寄附を受けた経緯を説明しない。

維新の党本部も公金還流を本気でやめる気があるなら、公設秘書から政党支部へのグレーな寄附こそ禁止すべきだろうが、「寄附自体は制限していないが、自発的でないのなら問題と言える」（維新本部の回答）と禁じる姿勢はない。

その遠藤氏に、新たな疑惑が持ち上がった。秘書の実家の飲食店に政治資金の支出があったのだ。

遠藤氏の資金管理団体から、公設第一秘書B氏の実家が関係する居酒屋に3万4000円の支出があった。B秘書は遠藤氏の政党支部に約475万円を寄附している。



この店の店長は、B氏のことについては「よく知らない｣と言うが、「（B氏の父親が）店の社長をしている｣と答えた。

遠藤氏がB氏の父の経営する店に政治資金で金を落としたとすれば、高額な上納寄附の"ご褒美"ということなのだろうか。

また、遠藤氏の資金管理団体「遠藤たかし後援会」の令和5年分の政治資金収支報告書によると、遠藤氏は政策秘書C氏が兼職しているコンサル会社に「会合参加費」として2万円を2回、計4万円を支出していた。

金額は大きくないが政治資金の還流だろう。このコンサル会社の代表はこう答えた。

「C さんは政治活動の経験が長いから、業務上のことでご相談に乗ってもらっている。そういうお付き合いで社員ではない。支払っているのは業務相談の対価です。遠藤後援会からの4万円は私が主宰するセミナーの参加費です」

遠藤事務所に改めて質問をぶつけた。

「お尋ねの支出は、いずれも政治活動の一環として支出したものです。（C氏の兼職に）必要な届出は、既に行っているものと承知しています。また、秘書に対し、寄附を指示したことはありません。いずれにせよ、法令にのっとって、適正に対応しております」

弥縫策で内規を変えただけで、有権者が納得のできる説明をするつもりはないのである。

※週刊ポスト2025年12月26日号