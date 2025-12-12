自らの「台湾有事」発言で中国との間で亀裂が深まる高市早苗・首相は身動きが取れなくなっていると報じられている。発言のインパクトはもちろん、官僚不信の高市氏に、親身に相談相手になる側近がいるのかを懸念する向きもある。そういった高市氏と官僚の距離感が話題になると、時折語られるのは、6年前の「ある過去」のエピソードだ。

【秘蔵写真】今から25年前、首相官邸に入る若かりし頃の高市早苗首相（全身）。スカート丈は膝上。バイクにまたがる姿も

発端となる「存立危機事態にあたる可能性が高い」という発言は11月7日の衆院予算委員会で飛び出した。高市氏独特のスタイルに原因があるという見方は強い。官僚による長時間のレクを嫌い、代わりに執務室にこもって答弁資料を読み込んで、疑問点がある時だけ、秘書官を通じて省庁に問い合わせる。そこには根底に官僚への不信感も滲む。

仮に答弁レクをやっていたら、存立危機事態となる想定を改めて説明する官僚は、「ただ総理、これは歴代内閣とも言及していませんけれどね」と補足したに違いない。高市流の情報インプットのスタイルは大臣時代から観察されてきたが、その欠点を含め諫めてくれる腹心がどれだけいるのか、が気になってくる。

筆頭秘書官に就いた飯田祐二氏（88年通産省入省）は前経済産業事務次官だが、もともと高市氏と人間関係があった人物ではない。第1次、第2次の安倍政権で首相秘書官を務めた今井尚哉氏の推薦だったと言われる。当初、高市氏は今井氏に秘書官就任を乞うたとも言われるが、今井氏はこれを固辞して内閣官房参与におさまっている。

同じ経産省から、首相秘書官に就いた香山弘文氏（1995年通産省入省）は経済安保の専門家だが、やはり高市氏との従前からの濃密な関係は見いだせない。

高市氏側からのラブコールで官邸入りした経産官僚といえば、小泉政権で高市氏が経済産業副大臣を務めた際に仕えた茂木正（1992年通産省入省）がいる。ただ、先に経産省からは後輩にあたる香山の秘書官就任が内定していたため、高市氏の希望をかなえるべく茂木氏は、官房長官の秘書官として官邸入りした。

｢何をされるかわからないくらい興奮していた｣

官の体制が整っても政治家のキャラクターが、この体制と噛み合うかは別の問題だ。そんな懸念が語られるのは、総務大臣時代の2019年12月、高市氏が鈴木茂樹・事務次官（当時）をいきなり事実上の更迭に追い込んだ時の逸話があるからだ。

かんぽ生命の不適切販売をめぐって、日本郵政グループに対して検討中だった処分内容を当の日本郵政上級副社長で、大物次官OBだった鈴木康雄氏に漏らしたというのである。鈴木が2 人もいてややこしい。便宜上、郵政副社長を「大鈴木」、当時の次官を「小鈴木」とする。

確かに漏洩はいただけないが、たった1件だけで、いきなり官僚トップを停職3か月とは穏やかではない。しかも小鈴木は同日で辞職したから、霞が関では驚きを持って受け止められた。停職を食らったとはいえ即座に身を退いたのはなぜか。後日、小鈴木氏にその疑問をぶつけた高級官僚の1人は、私にこう話した。

「鈴木さんは『キツネ憑きみたいだった』と言っていましたよ。『自分から（小鈴木氏）が辞めます、と言わなければ何をされるかわからないぐらい興奮されていて怖かった』と」

激昂といったレベルを超え、得体の知れない何者かが取り憑いたか、抑制を失っていると感じるほどだったという証言である。

いささか補足しておけば、高市氏はもともと旧郵政官僚の系譜には強い警戒心を持っていた。「初の女性総理」の座を争う関係にもあった野田聖子氏嫌いは有名で、大臣に就いてからは、かつて郵政相を務めた野田氏がやった政策を次々と覆した。

第一次安倍政権で総務大臣を務めた菅義偉・官房長官（当時）へのライバル意識も強く、官僚の人事権を握った菅氏に大鈴木が泣きついたことも、高市氏のプライドを刺激したらしい。

初の女性首相の座に就いた高市氏が夜の会食をキャンセルするのは多いに結構だが、ランチぐらいは秘書官ら側近たちと人間的な会話を交わしておいてほしい。何しろ、森羅万象を扱う内閣総理大臣は閣僚とは比較にならぬほどのストレスにさらされる。何者かに取り憑かれるような勢いで判断されては、国の方向を誤りかねないからである。

◆取材・文／広野真嗣（ノンフィクション作家）

【プロフィール】広野真嗣（ひろの・しんじ）／ノンフィクション作家。神戸新聞記者、猪瀬直樹事務所スタッフを経て、フリーに。2017年、『消された信仰』（小学館文庫）で小学館ノンフィクション大賞受賞。近著に『奔流 コロナ「専門家」はなぜ消されたのか』（講談社）