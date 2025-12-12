駐在所に勤務する警察官の同居家族が事務作業を手伝った場合に支給される協力金合わせておよそ57万円を不正に受給したとして、山形県警は60代の男性巡査部長を懲戒免職の処分とし、詐欺の疑いなどで書類送検しました。



県警によりますと、60代の男性巡査部長は、駐在所で警察官と同居して事務作業に協力する家族に対して支給される「家族協力報償金」について、うその申告をして去年（2024年）10月分からことし（2025年）5月分まで合わせて56万8000円を不正に受給したものです。

「家族協力報償金」は月に7万1000円が支給されるもので、家族が月の半分以上、駐在所で警察官と同居し事務作業を手伝うことなどが受け取る条件となっています。

しかし、男性巡査部長は去年10月から家族と同居をしていなかったにもかかわらず、うその申告をして受給を続けていたということです。

「駐在所に家族の姿が見えない」という情報提供を受けた県警が調査を行い、不正受給が発覚しました。

その後の調べで、不正受給の発覚を恐れた男性巡査部長が駐在所の防犯カメラやパトカーのドライブレコーダーの映像が記録されたSDカードを捨てていたことも判明しました。県警は男性巡査部長を12日付けで懲戒免職の処分としたほか、詐欺と器物損壊の疑いで書類送検しました。

県警の調べに対し容疑を認め「今後の生活を考えると金が必要だった」と話しているということです。

