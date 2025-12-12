１１日、正定古城にある趙雲廟の門前に設置された趙雲の像。（正定＝新華社記者／楊珏）

【新華社石家荘12月12日】中国河北省石家荘市正定県は、古くは常山や真定と呼ばれ、北京、保定と並ぶ「北方三雄鎮」の一つに数えられた。また、三国時代の名将、趙雲（ちょう・うん、字は子竜）の故郷としても知られる。県内には隋以降の各王朝時代の建築物がそろい、貴重な古建築群を形成しており、著名建築家の梁思成（りょう・しせい）に「古建築芸術の宝庫」とたたえられた。

１１日、正定古城の城壁。（正定＝新華社記者／楊珏）

昼間の正定は、細部までじっくりと読み解ける立体的な歴史書といった趣がある。堂々たる風格を備えた正定古城の南城門の上からは、古城の全景を一望できる。隆興寺の境内にそびえ立つ北宋時代の銅造千手千眼観音像は、中国に現存する最大で、最古の銅造仏立像とされ、千年の時を経た今もなお、生き生きとした姿を保っている。隆興寺にほど近い開元寺には、国内に唯一現存する唐代の鐘楼がある。古城の北東隅には趙雲廟があり、「常山の趙子竜」の伝説に魅了された無数の観光客が足を運び、古代の名将をしのんでいる。

１１日、正定県の小商品夜市でグルメを選ぶ観光客。（正定＝新華社記者／楊珏）

夜のとばりが下りると、正定の小商品夜市から生活感に満ちた街の活気があふれ出す。夜市には焼麦（シュウマイ）や餄餎麺といった正定の伝統的な地元グルメに加え、遼寧省瀋陽の鶏架(ジージア 鶏ガラ料理）、湖南省長沙の臭豆腐（発酵させた豆腐）、中国東北地域の鍋包肉（グオバオロー、東北風酢豚）、湖北省武漢の熱乾麺など全国各地の名物料理も並ぶ。天津から訪れた観光客は「列車を降りてそのまま、この夜市に直行した。正定の夜市は評判が高く、小吃（シャオチー、軽食）の種類も豊富で、人も多くて雰囲気抜群だ」と語った。

昼間は歴史を感じさせる景勝地を訪ね、千年の時の流れに触れる。日が暮れると夜市をそぞろ歩き、人の営みのぬくもりを味わう。正定の魅力は古建築の重厚な含蓄にあり、過去と現在が交わる生き生きとした気配にある。この「趙雲の故郷」はいつでも訪れる人を温かく迎え、千年の時を超える没入の旅へといざなってくれる。（記者/楊珏）

１１日、正定古城にある開元寺の須弥塔と鐘楼。（正定＝新華社記者／楊珏）

１１日、正定古城にある隆興寺の内部。（正定＝新華社記者／楊珏）

１１日、正定古城にある隆興寺の入り口。（正定＝新華社記者／楊珏）

１１日、正定古城にある天寧寺の凌霄（りょうしょう）塔。（正定＝新華社記者／楊珏）

１１日、正定古城にある広恵寺の華塔。（正定＝新華社記者／楊珏）

１１日、正定古城にある趙雲廟に並ぶ植物の兵士と三国時代の兵器のレプリカ。（正定＝新華社記者／楊珏）

１１日、正定古城にある臨済寺の澄霊塔。（正定＝新華社記者／楊珏）

１１日、正定県の小商品夜市の様子。（正定＝新華社記者／楊珏）

１１日、正定古城にある隆興寺で記念撮影する観光客。（正定＝新華社記者／楊珏）