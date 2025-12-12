12月4日、契約更改に臨んだ西武・中村剛也内野手（42）。代打が多かった今季は44試合出場に留まり、2500万円減の7500万円でサインした。

西武・中村剛也内野手

この日、報道陣から質問が上がったのが、2001年ドラフト同期入団の栗山巧外野手（42）についてだ。栗山は11月24日、日本のプロ野球では異例となる「来季限りでの現役引退」の意向を発表していたが、これについて中村は、

「感じるところ？ そんなにない。人は人なんで」

自身の進退についても、

「1日1日を生きていきたいっすね。とりあえず、来年は（現役を）やります」

と、煙に巻いた。

「チームからは戦力構想外と見られている」

球団生え抜き選手として初の2000本安打を達成した栗山と、“おかわり君”の異名で一世を風靡し、通算本塁打数は現役トップ、NPB史上でも歴代10位に位置する481本塁打をマークしてきた中村。ともに球史に名を残す強打者であることは間違いない。

そんな2人だが、じつは栗山と同様、中村も「チームからは既に戦力構想外と見られている」（西武担当記者）という。

「『今季限りでの引退』が勧告されていたと聞きます」

「じつは契約更改に先立ってシーズン中に行われた下交渉では、栗山と中村に『今季限りでの引退』が勧告されていたと聞きます。当然、功労者なので引退試合の提案もあったそうです。

ただ、栗山が首を縦に振らず、来季1年限りでの現役続行を希望し、中村も同調したそう。つまり、中村の来季引退も織り込み済みなのです。その後、栗山だけは来季限りでの引退を表明した形です」（同前）

栗山の“引退興行”を素直に喜べない事情

チーム屈指の人気選手でもある栗山の“引退興行”は、球団側にも営業メリットがあると見られるが、素直に喜べない事情も。

「来季引退を明言した以上、栗山はそれなりに試合に出さないといけない。さらに問題なのは、FAの人的補償の際のプロテクトリストです」（球団関係者）

西武は今季、DeNAから桑原将志外野手、日本ハムから石井一成内野手をFAで獲得。石井は人的補償なく獲得できるCランクだが、Bランクの桑原は人的補償か金銭補償が必要だ。

「栗山と中村は戦力として計算できなくても、西武で引退させる以上、28人のプロテクトリストに載せざるを得ない。さらには、ポスティングシステムでメジャー移籍を目指す今井達也投手と郄橋光成投手も、獲得されると移籍金がそのまま奪われるので保護しなければならない。

来季の戦力として計算していない4人に枠を割くのはなかなか大変な話。編成関係者は頭を悩ませていました」（同前）

暗黒期から抜け出せない西武。2人のレジェンドは花道を飾れるか。

（「週刊文春」編集部／週刊文春 2025年12月18日号）