「君に夢中 I say, I love you僕の瞳にずっといて」

【画像】BE:FIRSTのLEOがいま「夢中」になっている女性とは？ 実際の写真を見る

師走の風が強まり、東京都心が一層冷え込んだ12月10日の夜。「FNS歌謡祭」に生出演したBE:FIRSTのLEO（27）はメンバーと共に、甘い純愛を綴るラブソング「夢中」を熱唱し、全国の視聴者を魅了した。番組終了後、タクシーに乗り込んだLEOが向かった先は、都心一等地にありながら瀟洒な街並みに佇む高級マンション。人気のない裏口に滑りついたタクシーから降り立つと、そのまま足早に建物内へ。マンションの一室でLEOの帰りを待つ女性は――。

BE:FIRSTは2021年にラッパーのSKY-HIが主催したオーディション「THE FIRST」から誕生した6人組ダンス&ボーカルグループ。同年11月にシングル「Gifted.」でデビューすると圧倒的なパフォーマンス力と楽曲性で瞬く間にスーダムへ。今年4月から7月には世界12都市をまわるワールドツアー『BE:FIRST World Tour 2025 Who is -BE:FIRST?-』開催の偉業を果たした。今年で4年連続4度目のNHK紅白歌合戦出場が決定するなど、まさに今、トップアーティストとしての地位を確立しつつあるグループだ。



BE:FIRST（公式HPより）

そんなグループの中心人物であるLEOはエイベックス・アーティストアカデミー東京校の練習生として下積みを積み、オーディションを受けBE:FIRSTに選ばれた。グループの生みの親であるプロデューサー・SKY-HIからの信頼も厚く、調和を重んじる性格から、メンバーの間では自然と“兄貴分”として認識されてきた存在だ。また、気負わない自然体のキャラクターがバラエティ番組でも好評で、TBS系『ラヴィット！』には不定期ながら出演を重ねている。

そんなLEOがいま「夢中」になっている女性がいるという。事務所関係者が明かす。

「女優でタレントの横田真悠（26）さんです」

（「週刊文春」編集部／週刊文春）