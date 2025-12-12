俳優の舘ひろし（75）が12日に都内で行われた「石原裕次郎生誕90周年祭」オープニングセレモニーに出席した。

昭和の大スター石原裕次郎さんの生誕90周年を記念した特別催事。石原さんの出演作に関する展示品をはじめ、オリジナルグッズやコラボグッズの販売も行われる。

「西部警察」の音楽がかかる会場に、舘はスペシャルゲストとして登壇。会場を見渡し「懐かしい」と思い出に浸った。

石原さんとの思い出を聞かれ、ハワイ滞在時を回顧。「東京に帰るとなった日にハワイの別荘で、石原さんと2人で、小さいバーで2人っきりで話したことがある」という。

渡さんへの憧れを公言していた舘は、石原さんに「きっと、社長は僕のことかわいくないですよね」と質問すると「そんなことねえよ」と返答が。続けて、「僕は渡さんの背中をまっすぐ見ています。渡さんの背中を見ているので、（渡さんの）向こうにある社長の背中は見れません。斜めに立ったら両方見られるんですけど、まっすぐ立っているので社長の背中を見れません」と訴えたと、当時のやりとりを明かした。

舘の言い分を石原さんは「すごく分かってくれた」そうで「それからはすごくかわいがってくれましたね」とほほえんだ。

同展は、東京・渋谷西武店A館2階イベントスペースで28日まで開催。来年には、全国主要都市を巡るツアーも予定している。