街中で見かけるトレーラーを運転するのは難しそうだと感じたことはありませんか。株式会社NEXERと日本トレクス株式会社の共同アンケートでは、トレーラーを運転したことがない回答者の9割が「難しそう」と回答。また、実際に運転経験がある人の4割が運転時に困った経験があると答えています。



【写真】バスにキノコ生えた！湿ってた？京王バスに聞いた

調査は全国の男女953人を対象として、2025年9月にインターネットで実施されました。



トレーラーの運転の有無を尋ねたところ、「運転したことがない」が97.5%でした。



運転経験者が最も難しいと感じるのは「バック・駐車」

トレーラーを運転したことがある人に、特に難しいと感じた点を尋ねました。「バック・駐車の操作」が45.8%と約半数を占めました。「車体が大きく死角が多い」が25.0%、「カーブや右左折の取り回し」が16.7%という結果でした。



◆トレーラーの運転で特に難しいと感じたことは？

・カーブや右左折の取り回し。（20代・男性）

・車体が大きく、死角が多い。（20代・女性）

・車両感覚をつかむこと。（30代・男性）

・バック・駐車の操作。（40代・男性）

・車体が大きく、死角が多い。（60代・男性）



幅広い層が車体のサイズや死角に関する問題を指摘しており、年齢を問わず共通課題となっているようです。



◆トレーラーの運転が難しいと感じた理由は？

・車体が想像以上に大きいから。（30代・男性）

・特にバック時に自車とトレーラーの動きが同じではないのでとても気を遣う。（60代・男性）

・やはり大きな車体は運転しづらいです。（60代・男性）

・ハンドル操作が逆になるから。（60代・男性）

・左右の動きが通常と異なるため普段の意識通りだとバックでの駐車が出来ない為。（60代・男性）



4割が運転時に困った経験あり

トレーラー運転時の困ったことの有無を尋ねたところ、41.7%が「困ったことがある」と回答しました。



◆困ったこと

・乗りにくい。（30代・男性）

・でかくて難しい。（40代・男性）

・駐車しにくい。（60代・男性）

・右左折時の内輪差。（60代・男性）

・思うように曲がれないしバックする時も難しくて狭い農道で脱輪しかけたり垣根を壊したりしたことが有る。（70代・男性）



トレーラーの運転をしたことがない人に、トレーラーの運転は難しそうだと思うかを尋ねました。「とても思う」が72.5%、「やや思う」が16.5%でした。



◆「とても思う」と回答した理由

・小回りが利かなさそう。（20代・女性）

・運転自体苦手なので、トレーラーみたいな大型で複雑な形の車は、大きさを把握しづらい。（30代・女性）

・ジャックナイフになる。（50代・男性）

・右左折とバック。（50代・男性）

・大きすぎて、どう動かしていいのか分らない。（60代・女性）



◆「やや思う」と回答した理由

・乗用車より車体が長いのでカーブの切り方や駐車が難しそう。詳しくは知らないがマニュアル車だと思うのでそもそもそれが難しそう。（30代・女性）

・駐車スペースが狭いとき。（40代・男性）

・カーブでの車体の位置の把握。（60代・男性）

・バック運転が不思議。繋ぎの部分が予想外に動いてしまいそう。（50代・女性）



◇ ◇



【出典】株式会社NEXERと日本トレクス株式会社による調査