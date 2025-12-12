à¤Î¤À¤áá½Ð±é¤Î½÷À¥Ð¥¤¥ª¥ê¥Ë¥¹¥Èà42ºÐÃÂÀ¸Æüá¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¶Ã¤¤ÎÀ¼¡ÖÇ¯¾å¤À¤È¤ÏÌ´¤Ë¤â¡Ä¡×¡Ö¤ª¼ã¤¤¡×
¥Ð¥¤¥ª¥ê¥ó¼ê¤Ë¥«¥á¥éÌÜÀþ¤Ç¡Ä
¡¡¥Ð¥¤¥ª¥ê¥Ë¥¹¥È¤ÎµÜËÜ¾ÐÎ¤¤¬¼«¿È¤ÎX¤Ç¡¢7Æü¤Ë42ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¥Ð¥¤¥ª¥ê¥ó¤ò¼ê¤ËÍî¤ÁÃå¤¤¤¿É½¾ð¤Î¶á±Æ¤È¤È¤â¡Ö42ºÐ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡¢¡Ö¤É¤ó¤Ê¤È¤¤âÂç¤¤¯Êñ¤ß¹þ¤ß¡¢»þ¤Ë¤Ï¸·¤·¤¯»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿Î¾¿Æ¤Ø¡¢²þ¤á¤Æ´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡×¤È´¶¼Õ¤òÅÇÏª¡£
¡¡¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤âÀÅ¤«¤Ë²»¤È¸þ¤¹ç¤¤»ä¤é¤·¤¤±éÁÕ¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢²»³Ú²È¤È¤·¤Æ¤Î»×¤¤¤â¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡µÜËÜ¤Ï¡¢¥É¥é¥Þ¤ä¥¢¥Ë¥á²½¤µ¤ì¤¿¡Ö¤Î¤À¤á¥«¥ó¥¿¡¼¥Ó¥ì¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Çà¤Î¤À¤á¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥éá¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ½Ð±é¡£¥¢¥Ë¥á¡Ö¤Î¤À¤á¥«¥ó¥¿¡¼¥Ó¥ì ÇÃÎ¤ÊÔ¡×¤Ç¤Ï¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¡ÖÅìµþ et ÇÃÎ¤¡×¤òÃ´Åö¤·ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£¡¡¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡Ö¤¨!?¤É¤¦¸«¤Æ¤â21ºÐ¡×¡ÖÇ¯¾å¤À¤È¤ÏÌ´¤Ë¤â»×¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤ª¼ã¤¤¡£¤ªÈþ¤·¤¤¡×¡Ö¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã¥¥ì¥¤¤Ê42ºÐ¤Ç¤¹¤Í!¡×¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤â¾ÐÎ¤¤µ¤ó¤Î²»¤Ë¿»¤é¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¡Ö²»¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤µ¤òÅÁ¤¨Â³¤±¤Æ²¼¤µ¤¤¤Í¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£