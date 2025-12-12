¡ÖÏ¢Íí¤·¤¿¤±¤É¡¢ÊÖ¤Ã¤ÆÍè¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¾åÃãÃ«Âç²Ï¡¢¸½Ìò¥É¥é¥Õ¥È¤Ç²ÃÆþ¤ÎÆ±³ØÇ¯¡¦ÃæÂ¼ÌÌï¤È¶¦Æ®ÀÀ¤¦¡¡VÎ¹¹Ô»²²Ã¤»¤ºÏ¢Æü¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¡Ö»¨µû¤Ê¤Î¤Ç¡×
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î¾åÃãÃ«Âç²ÏÅê¼ê¡Ê29¡Ë¤¬12Æü¡¢¸½Ìò¥É¥é¥Õ¥È¤Ç¥í¥Ã¥Æ¤«¤é²ÃÆþ¤¹¤ëÃæÂ¼ÌÌïÅê¼ê¡Ê29¡Ë¤È¤Î¶¦Æ®¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£
¡¡¾åÃãÃ«¤ÈÃæÂ¼Ì¤Ï1996Ç¯À¸¤Þ¤ì¤ÎÆ±³ØÇ¯¡£ÅìÍÎÂç¡¦¾åÃãÃ«¤È°¡Âç¡¦ÃæÂ¼Ì¤ÏÅìÅÔÂç³Ø¥ê¡¼¥°¤Ç¤â¤·¤Î¤®¤òºï¤ê¡¢Âç³ØÆüËÜÂåÉ½¤ÎÁª¹Í¹ç½É¤Ç¤â´é¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¡£
¡¡¥×¥íÆþ¤ê¸å¤Ï¥»¡¦¥Ñ¤ËÊ¬¤«¤ì¤¿¤¬¡¢¾åÃãÃ«¤Ï¡ÖÂç³Ø¤Î»þ¤«¤é¸òÎ®¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£Â¿Ê¬¡¢¡ÊÃæÂ¼Ì¤Î¡Ë¥é¥¤¥ó¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢ËÍ¤«¤éÏ¢Íí¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÊÖ¤Ã¤ÆÍè¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£
¡¡¾åÃãÃ«¤âºòÇ¯¤Î¸½Ìò¥É¥é¥Õ¥È¤Ç¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ë°ÜÀÒ¡£Æ±³ØÇ¯¤Îº¸ÏÓ¤â¸½Ìò¥É¥é¥Õ¥È¤Ç¤Î°ÜÀÒ¤ÇÆ±Î½¤È¤Ê¤ë¡£¡ÖÆ±¤¸¸½¥É¥é¤ÇÆ±¤¸¥Á¡¼¥à¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£Æ±µéÀ¸¤Ç´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡£¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÏÆ±µéÀ¸¤âÂ¿¤¯¡¢»É·ã¤·¹ç¤Ã¤Æ¡¢´èÄ¥¤í¤¦¤¼¤È¾ï¡¹¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤¦»×¤¤¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡°ÜÀÒ½éÇ¯ÅÙ¤Ï±¦Éª¤Î¼ê½Ñ¤â¤¢¤ê¡¢8»î¹ç¤ÎÅÐÈÄ¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£¥Ï¥ï¥¤VÎ¹¹Ô¤Ë»²²Ã¤Î¸¢Íø¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¼Âà¤·¡¢Ï¢Æü¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤¥É¡¼¥à¤Ç´À¤òÎ®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÆü¤â¥¦¥¨¡¼¥È¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ä¥Í¥Ã¥È¥¹¥í¡¼¤Ê¤ÉÌó3»þ´Ö¡£¡Ö»¨µû¡Ê¤¶¤³¡Ë¤Ê¤Î¤ÇµÙ¤ó¤Ç¤¤¤ë²Ë¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£»¨µû¤Ê¤Î¤Ç¡Ê¥Ï¥ï¥¤¤Ë¡Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£