¡Ö¤¢¤ï¤ï¤ï¤ï¤ï¡×¡Ö¤¤¤¤Ê¤ê...¡×¡Ö¤ä¤Ð¤¤¡×ÆÍÁ³¤Î¶âÈ±¡õ´¬¤È±àÊ·°Ïµ¤¤¬¤é¤êá¶¶ËÜ´ÄÆà¡¢43ºÐ¿Íµ¤ÇÐÍ¥¤È¤Î2S¤Ë¡Ö¥á¥í¤¹¤®¤ë¡×¡Ö40Âå¤Î´é¤¸¤ã...¡×È¿¶ÁÂ³¡¹
¥á¥í¤¤43ºÐÇÐÍ¥¤Ë´ó¤êÅº¤¦´ÄÆà
¡¡½÷Í¥¤Î¶¶ËÜ´ÄÆà(26)¡áÊ¡²¬¸©½Ð¿È¡á¤¬Ê·°Ïµ¤¤ò°ìÊÑ¤¹¤ë¶âÈ±»Ñ¤ÇÅÐ¾ì¡£ÇÐÍ¥¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤¬µÓ¸÷¤òÍá¤Ó¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖÊñÂÓ´¬¤¤¤Æ¤Æ¤â¤«¤ï¤¤¤¤¸Ð²»ÇÈ(¶¶ËÜ´ÄÆà) ¤È»£±ÆÎ¢¤Ç¥á¥í¤¤¤ÈÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÃæÅÄÀèÀ¸(¸þ°æÍý)¤Î2shot¤ò¤ªÆÏ¤±¡×¤ÈX¤Ë¤Ä¤Å¤ê¡¢¶âÈ±´¬¤È±¤ÎÆ¬¤Ë¼£ÎÅÍÑ¥Í¥Ã¥È¤òÉÕ¤±¤¿¶¶ËÜ¤È¡¢ÇÐÍ¥¤Î¸þ°æÍý(43)¤È¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¿··î9¥É¥é¥Þ¡Ö¥ä¥ó¥É¥¯¡ª¡×(ÍèÇ¯1·î12Æü¥¹¥¿¡¼¥È)¤Î¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡£¡¡¶¶ËÜ¤ÎÊ·°Ïµ¤¤¬°ìÊÑ¤·¤¿1Ëç¤Ë¤Ï¡Ö¤¤¤¤Ê¤ê¥±¥¬¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¡Ö¤ä¤Ð¡Á¤¤ ¤«¤ó¤Ê¤Ñ¤¤¤»¤ó¡×¡Ö´ÄÆà¤Á¤ã¤óÆ¬Âç¾æÉ×¤Ç¤·¤¿¤«¡©µ¤¤òÉÕ¤±¤Æ¤Í!!¡×¡Ö¶âÈ±´ÄÆà¤Ë°ãÏÂ´¶¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡×¡Ö¸þ°æÍý¤¬40Âå¤Î´é¤¸¤ã¤Ê¤µ¤¹¤®¤ë¡×¡ÖÆ¬¤¬¥Ñ¥ê¥Ô¡×¡ÖÁêÊÑ¤ï¤é¤º¸þ°æ·¯¤Ï¡¢³Ê¹¥¤¤¤¤¡×¡ÖÃæÅÄÀèÀ¸¥á¥í¤¹¤®¤ë¡Á¡×¡Ö¤¢¤ï¤ï¤ï¤ï¤ïÊñÂÓ´¬¤¤¤Æ¤Æ¤â¤«¤ï¤¤¤¤¡×¤È´¿´î¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤¿¡£