¿§¤È¤ê¤É¤ê¤Î²Ö¤¬Éñ¤¦¶õ´Ö¤Ç²Ú¤ä¤«¤Ê»Ñ¤ò¸«¤»¤ë±©À¸·ë¸¹
¡¡Ä¹´üµÙÍÜ¤òÀë¸À¤·¤Æ¤¤¤¿¡¢¥×¥í¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥¿¡¼¡¦±©À¸·ë¸¹¤ÎàºÆ»ÏÆ°á¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡±©À¸¤¬ºÂÄ¹¤òÌ³¤á¤ë¥¢¥¤¥¹¥·¥ç¡¼¡ÖÅìÏÂÌôÉÊ presents ±©À¸·ë¸¹ notte stellata 2026¡×¤òÍèÇ¯3·î7Æü¤«¤é9Æü¤Ë¤«¤±¤ÆµÜ¾ë¸©¤Î¥»¥¥¹¥¤¥Ï¥¤¥à¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¡£
¡¡2011Ç¯¤Ëµ¯¤¤¿ÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤ÇÈïºÒ¤·¤¿±©À¸¤Î¸Î¶¿¡¦µÜ¾ë¸©¤«¤é´õË¾¤òÆÏ¤±¤ë¥¢¥¤¥¹¥·¥ç¡¼¡Ö±©À¸·ë¸¹ notte stellata¡×¤Ï2023Ç¯¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢ÍèÇ¯¤Î³«ºÅ¤Ç4²óÌÜ¤È¤Ê¤ë¡£¥¢¥¤¥¹¥·¥ç¡¼¤Î¸ø¼°X¤Ç¤Ï°áÁõ¤òÃå¤Æ¤¤¤ë²Ú¤ä¤«¤Ê±©À¸¤Î»Ñ¤ò¸ø³«¡£±©À¸¤Ï¤³¤ÎÅê¹Æ¤ò°úÍÑ¤·¡ÖºÆ»ÏÆ°¡¢¤·¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡SNS¾å¤Ç¤Ï¡Ö¤ªÃÎ¤é¤»¤ò¿´ÂÔ¤Á¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö»Ñ¤ò¸«¤é¤ì¤ë¤È»×¤¦¤À¤±¤Ç¥ï¥¯¥ï¥¯¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡×¡Ö¤ï!!¥Ó¥Ã¥°¥Ë¥å¡¼¥¹¤¤Æ¤¿¡¼¡×¡Ö¤³¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ëÀ¨¤¯åºÎï¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¡¡±©À¸¤Ï8·î¤ËSNS¾å¤Ç¡Öº£¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤è¤ê¿Ê²½¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹´ü´Ö¤òÀß¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡ÖÍèÇ¯¤Î½Õº¢¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡¢¤¿¤¯¤µ¤óÊÙ¶¯¤·¡¢ÆùÂÎ²þÂ¤¤â¤·¤Æ¡¢¹¹¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢´üÂÔ¤·¤ÆÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÄ¹´üµÙÍÜ¤òÀë¸À¤·ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£