『好きな男性アナ』2位赤荻歩アナ、南波アナ＆田村アナとの3ショット公開 “混乱”も喜びの心境「まさかの展開で驚きを隠せません」
TBSの赤荻歩アナウンサーが12日、自身のインスタグラムを更新。同日オリコンニュースが発表した毎年恒例の『好きな男性アナウンサーランキング』で2位にランクインしたことについて、心境をつづった。
【写真あり】めっちゃいい笑顔…『好きなアナ』上位ランクインを喜ぶ赤荻アナ、南波アナ＆田村アナ
赤荻アナは、同ランキング「男性編」1位の南波雅俊アナ、「女性編」1位の田村真子アナとともにランキング表を囲んだ3ショットを公開。冒頭「大感謝」と書き出し、「まさかの展開で驚きを隠せません」「後ほどゆっくり整理してお伝えしますが、まずは何より番組などで私のことを知ってくださった皆さまそしてご厚意をいただいた皆さま本当にありがとうございました！」と混乱しながらも、応援してくれたファンに感謝した。
続けて「先週の夜明けのラヴィットでのくっきーさんと小田さんの予言通りにならなくて良かったです笑」とし、「詳しくは#tver でご確認ください まだ間に合います笑」と呼びかけ、最後に「引き続きよろしくお願いいたします！！」と結んだ。
この投稿に「よかったよかった･･･！おめでとうございます！」「南波アナとのワンツーランキングに、見てて鳥肌立ちました。これからも、プレッシャーにならず、マイペースで赤荻さんらしく頑張って下さい」「私は田村さんより先に泣きましたよ 来年な南波ちゃんを越え1位に」「観てました 爆笑と号泣を繰り返した時間でした」「朝から自分のことのように嬉しくて泣きました 本当におめでとうございます どの順位でもそうでなくても応援してますが、すんごいジャンプアップなのが嬉しい」など、祝福・喜びの声が続々寄せられている。
