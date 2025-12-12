韓国ドラマ『ランニングメイト』U-NEXTで配信 キム・ヨンデの特別出演＆ZEROBASEONEメンバーのOSTが話題
第92回アカデミー賞で脚本賞をポン・ジュノと共に受賞したハン・ジンウォンが初めてドラマの監督・脚本を手掛けた韓国ドラマ『ランニングメイト』が、11日よりU-NEXTで全8話、独占先行レンタル配信をスタートした。若手スターの熱演に加え、キム・ヨンデの特別出演、さらにZEROBASEONEメンバーによるOST参加も話題を呼んでいる。
【動画】韓国ドラマ『ランニングメイト』キャラクター紹介
本作は、名門高校を舞台に、生徒会副会長選挙をめぐる若者たちの野心、友情、裏切りを描いた青春群像劇。韓国社会の格差や権力構造を鋭く切り取るテーマ性と、初々しいキャラクターたちの躍動感が融合した作品だ。映画『パラサイト 半地下の家族』で知られるポン・ジュノ監督も「星5つ」と絶賛し、コメントを寄せている。
ポン・ジュノ監督は「映画『パラサイト 半地下の家族』でアカデミー脚本賞を共同受賞した ハン・ジンウォン作家がついにドラマ初監督。賢く鋭いのに、案外純粋で愛らしい高校生たちの青春群像。政治と選挙の渦中でも、彼らはどこまでも初々しく、爽やかだ。そんな彼らのアンサンブルを見事に描き出したハン・ジンウォン監督に拍手を送りたい」とコメントしている。
主演は『ラケット少年団』で注目を集めたユン・ヒョンス。『捜査班長 1958』でも存在感を示した彼が、本作で初主演を果たす。さらに、『ハイパーナイフ 闇の天才外科医』『Dear.M』で人気を博したイ・ジョンシクとの掛け合いが、物語の核を形成していく。加えて、『メランコリア』や『捜査班長 1958』で知られるチェ・ウソン、そして本作で「第16回KOREA DRAMA AWARDS」新人賞を受賞したホン・ファヨンなど、演技力とフレッシュさを兼ね備えたキャストが集結。
そして、キム・ヨンデが特別出演。短い登場ながらも物語の謎に関わる重要な役どころを担い、所属事務所の後輩であるユン・ヒョンスの初主演作を応援している。さらに、ユン・ヒョンスもキム・ヨンデの最新作『親愛なるX』に特別出演しており、2人の作品を越えたコラボレーションも見どころになっている。
本作のオリジナル・サウンドトラックには、ZEROBASEONEのメンバー、キム・ジウン、リッキー、キム・ギュビン、ハン・ユジンの4人が参加。ロックサウンドが映える楽曲「Running」は、キャッチーなエレキギターをベースに、4人の爽やかな歌声で彩った応援歌。勝利に向かって走る挑戦と成長の瞬間、青春の日々を描いた楽曲になっている。
キャストと役どころがまるわかりのハイライト動画も公開されている。
■あらすじ
あいつ、●●と出馬するんだって―
ヨンジン高校1年生、ノ・セフン。
派閥やヒエラルキーに支配された高校生活の中で、どこにも属さず、目立たず、無難に過ごすつもりだった。
校内トップクラスの成績を誇り、平穏無事に高校時代を過ごしていい大学に入ることを考えていた。しかし、勉強漬けで慢性的な睡眠不足。バス通学時にうとうとしていた時、居合わせた女性に勃起したと勘違いされ、ビンタを食らってしまう。
あっという間に写真と噂は校内中に拡散され
「ボッキーマン（勃起男）」という不名誉なあだ名と無遠慮な視線にさらされる毎日。
耐えろ、噂もそのうち消えるはずだ…と自粛モードで過ごしていた時、合唱部部長ヤン・ウォンデから「副会長候補として、生徒会選挙に立候補してほしい」と誘われる。さらには、校内イチのセレブで「人間ブティック」のあだ名を持つクァク・サンヒョンからも急接近され、同じく副会長候補での出馬を打診される。
なぜ俺が――？ でも、人から認められるのは悪くない！
と先輩2人を天秤にかけたような気で調子に乗るセフンだったが
その時すでに校内権力を狙う者たちの後ろ暗い計略に巻き込まれていたのだった。
果たして、最後に笑う者は誰なのか――。
■キャスト
ユン・ヒョンス（ノ・セフン役）出演作：『ラケット少年団』『捜査班長 1958』
イ・ジョンシク（クァク・サンヒョン役）出演作：『ハイパーナイフ 闇の天才外科医』『Dear.M』
チェ・ウソン（ヤン・ウォンデ役）出演作：『メランコリア』『捜査班長 1958』
ホン・ファヨン（ユン・ジョンヒ役）出演作：『埋もれた心』『隠し味にはロマンス』
イ・ボンジュン（パク・ジフン役）
キム・ジウ（ハ・ユギョン役）
■スタッフ
監督：ハン・ジンウォン
脚本：ハン・ジンウォン『パラサイト 半地下の家族』／ホン・ジス／オ・ドゴン
編集：ハン・ミヨン『スリープ』
