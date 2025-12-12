日本ダイソーに初上陸で話題！VTの人気アイテムをお試しサイズでレビュー【ハングクTIMES】
皆さまこんにちは。美容が好きすぎて韓国に移住した、美容ライターの峰岸真由です。韓国に住んで3年目を迎える私ですが、 最近、韓国のダイソーで“気になるコスメ”を見つけてしまいました…！それが、日本のダイソーにも上陸したことで話題を集めているスキンケアブランド「VT（ブイティー）」のリードルショットシリーズ。韓国でも“お試しサイズ”で買えるアイテムたちがあるんです。
【写真】リードルショットの気になるテクスチャーの違い
「え、ダイソーでVT買えるの？」「まずは少量で試してみたい！」という方にぴったりのラインナップで、旅行中のスキンケアにもかなり使える優秀アイテムばかり。実際に現地でチェックしてみたところ、「これは美容好きさんに絶対シェアしたい！」と感じたので、今回はリードルショット・パック・トナーパッドの3カテゴリに分けて詳しくご紹介していきます。「人気のリードルショットをまずは気軽に試したい」「韓国旅行で買って帰れるプチプラ美容を知りたい」という方は、ぜひ最後までチェックしてくださいね！
（1）リードルショット（ミニ美容液）編
まずは、韓国ダイソーで購入できる「VT リードルショット（ミニ美容液）」4種類を、それぞれの特徴を比較しながらご紹介していきます！
今回紹介するのは合計4種類。すべて“針状CICA（シカリードル）”をベースにしつつ、悩み別に成分ラインが分かれているのが特徴です。1セット6個入りで、ひとつあたり3000ウォンで購入可能。スティック状でとてもコンパクトな形のため、持ち運びにもぴったりです！「とりあえず数日だけ試してみたい」「衛生的に1回ずつ使いたい」という方に最適なミニ美容液です。
気になる4種類のテクスチャーの違いはこちら！
同じリードルショットシリーズでも、軽さやとろみ感がそれぞれ少しずつ異なります。ここからは、ひとつずつテクスチャーの特徴を見ながら、それぞれのアイテムの魅力もあわせて紹介していきます。
■『VT リードルショット フェイシャル リフティング ペプチド エッセンス』
ハリケアに特化した“ペプチドライン”の美容液。とろんとした厚みのあるテクスチャーで、肌にのせるとふっくらとした弾力が出やすいタイプです。使い心地はとてもマイルドで、肌が内側からふっくらするようなハリ感と保湿感を同時に感じられます。乾燥で元気のない肌を整えたい日にぴったり。
■『VT リードルショット フェイシャル ラディアンス グルタチオン エッセンス』
4種類の中でもいちばんみずみずしく軽いテクスチャー。肌になじませるとすっと広がり、くすみが気になる日のトーンアップケアに向いています。つけ心地もとてもやさしく、朝のスキンケアにも取り入れやすいタイプ。“パッと明るさがほしい日”に頼りたくなるアイテムです。
■『VT リードルショット フェイシャル リペア EGF エッセンス』
とろみのあるなめらかな質感で、肌にのせるとキメがふっくら整います。ごわつきが気になる日や、メイク前に肌の土台を整えたいときにぴったり。やさしいつけ心地で、“肌の凹凸をなめらかにしたい”というときに頼れる1本です。
■『VT コラーゲン リードルショット S50 フェイシャル ブースティング ポスト アンプル』
4種類の中で最もしっかりとしたとろみがあり、肌に吸い付くようなリッチな質感を実感できます。しっとり感がとても高く、使うほどに肌がもっちりと整っていくような仕上がりに。乾燥が気になる季節に手放せない1本で、夜の集中ケアとして取り入れると、翌朝のふっくら感が格段に違います！
さて、4種類のリードルショット（ミニ美容液）をご紹介してきましたが、いかがでしたか？個人的には、リードルショット特有の刺激感はほとんど感じず、想像以上にやさしい使い心地だと感じました。それぞれ質感や効果が異なるので、「まずは少量で試したい」「自分に合うラインを気軽に知りたい」という方にぴったり。旅行用のスキンケアとしても、とても使いやすいアイテムだと思いました！
（2）フェイスパック編（ラッピングスチームマスク）
続いては、韓国ダイソーで購入できる「VT リードルショット ラッピングスチームマスク」3種類をご紹介します。グルタチオン・ペプチド・EGFの3ラインがあり、今回はそれぞれの特徴や効果の違いもあわせて見ていきます！
今回紹介するのは合計3種類。いずれもリードルショットと同じ成分ラインを使ったラッピングタイプのシートマスクで、肌悩みに合わせて選べるのが特徴です。パックは1枚あたり2000ウォンで購入可能。上にラッピングカバーを重ねて使う仕様のため、通常のシートマスクよりもしっかり密着しながらケアできます。使用時間は少し長めの30分。特別な予定の前夜など、“しっかり時間をかけて肌を整えたい日”のスペシャルケアとしてもおすすめのパックです。
このマスクパックには、なんとラッピングカバーがついていて、STEP1の美容液シートパックにSTEP2のラッピングカバーを重ねる2STEP構造になっています。
肌にしっかり密着させることで、ほんのりとした温感が生まれ、美容液の浸透力をぐっと高めてくれるアイテムなんです！ここからは、ひとつずつパックの使用感や効果を見ながら、それぞれのアイテムの魅力もあわせて紹介していきます。
■『VT リードルショット リフティング ペプチド ラッピング スチーム マスクパック』
まずは、ハリケアに特化したペプチドラインのラッピングスチームマスクから。STEP1の美容液シートとSTEP2のラッピングカバーをセットで重ねることで、肌にぐっと密着しながらハリ・弾力ケアができちゃうんです。温感ラッピングによって、保湿成分がしっかり行き渡るのが特徴で、「今日は肌をしっかり立て直したい」 「疲れ顔をぱっと元気に見せたい」 そんな日にぴったりのパックです。
『VT リードルショット ラディアンス グルタチオン ラッピンス スチーム マスクパック』
続いては、透明感ケアに特化したグルタチオンラインのラッピングスチームマスク。STEP1の美容液シート×STEP2のラッピングカバーで、くすみが気になる肌をしっかり包み込みながらケアできます。乾燥ぐすみや日中のダメージで顔色が沈みがちなときにも心地よく使えます。温感ラッピングによって美容液がより密着するため、「透明感を引き出したい日」や「肌の調子を整えておきたい日」にぴったり。旅行中の肌疲れにも頼れる1枚です。
■『VT リードルショット リペア EGF ラッピング スチーム マスクパック』
最後は、キメをなめらかに整えるEGFラインのラッピングスチームマスク。STEP1の美容液シートとSTEP2のラッピングカバーをセットで重ねることで、ごわつきやザラつきが気になる肌をしっとり包み込みながらケアできます。負担の少ないやさしい使い心地で、肌が敏感な日でも取り入れやすい仕上がりです。温感ラッピングによって美容液がより密着するため、「最近肌がざらつく」「メイクのりを良くしたい」という日の集中ケアにも最適。大事な日の前夜に使うと、翌朝のつるんとした手触りをしっかり実感できる1枚です。
さて、3種類のラッピングスチームマスクをご紹介してきましたが、いかがでしたか？リードルショット特有の刺激感やチクチク感はほとんどなく、想像以上に快適な使い心地でした。特に、STEP2のラッピングカバーによる“密着力の高さ”は感動レベル。美容液がしっかりと肌に行き渡っている感覚があり、「これは絶対リピしたい…！」と思えるパックでした。それぞれのラインで効果実感も異なるため、その日の肌悩みに合わせて選べるスペシャルケアとしてもぴったりです！
（3）トナーパッド編
最後は、韓国ダイソーで購入できる「VT リードルショット トナーパッド」3種類をご紹介します。角質ケアと水分補給の両方ができるアイテムで、フラット面・エンボス面の2種類を使い分けられるのが特徴です。
今回紹介するのは、トナーパッド3種類。リードルショットと同じ成分ラインをベースにしたトナーパッドで、肌の状態に合わせて使い分けられる万能アイテムです。中身は8枚入りで、価格はなんと2000ウォン。さらにジップ付きパウチになっているため、一度で使い切らずに毎日のケアに気軽にプラスできます。「旅行にトナーパッドを持っていきたいけれど、容器が大きい」「液漏れが心配で諦めていた」という方も多いはず。そんな悩みを解決してくれる、旅行にも普段使いにもぴったりの便利アイテムです！
気になる3種類のトナーパッドの違いはこちら！同じリードルショットラインでも、面の仕様やテクスチャー、仕上がりの感覚がそれぞれ少しずつ異なります。ここからは、ひとつずつパッドの特徴を見ながら、それぞれのアイテムがどんなシーンに向いているのかもあわせて紹介していきます。
■『VT リードルショット フェイシャル リフティング ペプチド エッセンスパッド』
まずはこちらのペプチドラインから。ハリケアに特化した成分をたっぷり染み込ませたトナーパッドで、乾燥によってしぼみがちな肌をふっくら整えてくれるアイテムです。パッド自体はしっかり厚みがあり、たっぷりのエッセンスが含まれているので、肌にのせると弾力のあるハリ感と保湿感を同時に実感できます。角質オフよりも“ハリ・保湿を与えるケア”がしたい日にぴったり。元気のない肌をやさしく立て直したいときのレスキューアイテムとしてもおすすめです。
■『VT リードルショット フェイシャル ラディアンス グルタチオンエッセンスパッド』
続いては、透明感ケアに特化したグルタチオンラインのトナーパッド。軽やかなエッセンスがひたひたに染み込んでいて、肌の上ですっとなじむみずみずしい使用感が特徴です。パッドはべたつきが少なく、肌にのせるとくすみをリセットしたような明るさが出やすいタイプ。朝のスキンケアにも使いやすく、「パッと顔色を明るく見せたい日」や「軽めの保湿で十分な日」に特におすすめ。旅行中の日差しや乾燥が気になったときの“レスキューケア”としても活躍します。
■『VT リードルショット フェイシャル リペア EGF エッセンスパッド』
最後は、キメをなめらかに整えるEGFラインのトナーパッド。とろみのあるやわらかなエッセンスがたっぷり含まれていて、肌にのせるとごわつきをほどいて、つるんとした触り心地へ導いてくれます。パッドの肌あたりもやさしく、角質ケアというよりは“肌の凹凸をなめらかに整える”タイプのトナーパッド。メイク前のスキンケアに使うと、ファンデの密着感が上がり、「最近肌がザラつく」「メイクのりが悪い」という日にぴったりの、毎日使いしやすいリペアパッドです。
さて、3種類のトナーパッドをご紹介してきましたが、いかがでしたか？個人的には、リードルショット特有の刺激感はほとんど感じず、どれもとても使いやすいアイテムだと感じました。8枚入りの薄型パウチで、持ち運びやすさが抜群なのも魅力のひとつ。仕上がりや使用感もラインごとに異なるので、“今日はどんな肌コンディション？”に合わせて選べるのがとにかく便利。毎日のケアにも、旅行先での時短スキンケアにも、1つ持っておくと安心のパッドだと思いました！
■次の韓国旅行は、ダイソーで“スキンケア名品”を探してみて！
今回ご紹介したVTのリードルショットシリーズは、どれも“まずは気軽に試したい”“旅行用にコンパクトなサイズがほしい”というニーズに寄り添ったアイテムばかりでした。また使う前はチクチク感が心配でしたが、今回紹介したアイテムはどれも驚くほどマイルド。リードルショット特有の刺激はほぼ感じず、“やさしい手応え”を感じました。ミニ美容液・ラッピングスチームマスク・トナーパッドと、ラインごとに仕上がりも使用感も異なるので、自分の肌悩みやその日のコンディションに合わせて選べるのも大きな魅力。韓国ダイソーで見かけた際は、ぜひチェックしてみてくださいね！思わず「これ、買ってよかった…！」と思えるアイテムに出会えるはずです。
（取材・文：峰岸真由）
