現役ドラフトで巨人から日本ハムへの移籍が決まった菊地大稀投手（26）が12日、エスコンフィールドで入団会見を行った。「この2年、なかなか結果が出ずにくすぶっていた気持ちもあった。大きなチャンスだと思って1軍で活躍したい思いが強いです」と意気込みを語った。

菊地は新潟の佐渡高から桐蔭横浜大を経て、21年の育成ドラフト6位で巨人入り。プロ2年目の23年には50試合に登板するなど通算73試合で5勝7敗1セーブ、11ホールドをマーク。「（巨人では）素晴らしい経験をさせてもらった。ファイターズで活躍して交流戦、日本シリーズで投げて恩返しをできればなと思います」と古巣への思いを語った。

今季は7試合の登板にとどまっただけに、新天地での活躍を期する。同学年で昨年に同じく現役ドラフトで巨人に移籍した田中瑛は今季、自己最多の62試合に登板して防御率2・13、36ホールドと一気にブレーク。「本当に素晴らしいボールを投げている。まさにお手本というか、見習いたい。逆に僕はファイターズでそういう活躍をしたいなと思っています」と誓った。