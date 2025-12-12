秋野暢子、品数豊富＆食欲そそる“手作りおかず”を披露「美味しそう」「今度レシピ真似て作ってみたいです」
俳優の秋野暢子（68）が11日、自身のインスタグラムを更新。夕食に作ったという、品数豊富な手作りおかずを披露した。
【写真】「カラッと焼きました」秋野暢子が披露した食欲そそる“手作りおかず”の数々
秋野は「今夜は鶏もも肉と塩昆布の焼き上げ。ニンニクと生姜がたっぷり」と紹介。続けて「えびとカニカマとトーフを油揚げで巻いてカラッと焼きました」「塩胡椒位のさっぱり味。ポン酢で頂きます」とつづり、香ばしく焼き上がった料理の写真を投稿している。
さらに「ほうれん草のバター醤油炒め」「スンドゥブ。アサリ、しめじ、白菜、豆腐、卵入。あまり辛くしませんでした」と説明し、「今夜オカズです。皆さんは何を召し上がりましたか？」と呼びかけた。
投稿には、鶏もも肉の塩昆布焼きや具だくさんのスンドゥブなど、家庭的で食欲をそそるおかずの数々が並んでいる。
コメント欄には「美味しそうですね」「今夜もメニュー盛りだくさんですね〜」「今度レシピ真似て作ってみたいです」などの声が寄せられていた。
