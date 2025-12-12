「無知の極み。顔を洗って出直して」と立憲・斎藤参院国対委員長　議員定数削減巡る維新・吉村代表発言を痛烈批判

立憲民主党の斎藤嘉隆参院国対委員長は12日、衆院議員定数の削減に向けた法案の成立を求めている、日本維新の会の吉村洋文代表を「無知の極みだ」と痛烈に批判した。

斎藤氏は、吉村氏がこだわる議員定数削減法案の今国会成立について、「今の国会の衆参与野党の状況などを考えれば、多少（会期を）延長したとしても（成立は）100％無理だ。国会には国会のルールがある、本当に法案を通したいなら、各党にも説明を尽くす必要があるし、必要なプロセスを踏んで提出するのが当たり前だ」と述べた。

その上で、「必要なプロセスを全く踏まずに、『採決をしないのはけしからん』などと言うのは無知の極みだ」と、吉村氏の言動を批判した。

また、斎藤氏は「ここは国会であって、無理を通せば道理が引っ込むような世界ではない」と述べ、与党が提出した法案について「提出の経緯からいって乱雑そのもの。この法案については顔を洗って出直された方がいい」と苦言を呈した。

吉村氏は12日、記者団の取材に応じ、議員定数削減法案の審議の行方について「結論が出るまで会期を延長するべきだ。結論を出さずに（国会を）終わる、こんな政治はまっぴらごめんだ」などと発言していた。