¡Ú£Í£Ì£Â¡Û¥É¥¸¥ã¡¼¥¹»³ËÜÍ³¿¤Î£×£Â£Ã½Ð¾ì¤òÊÆÌ¾Êªµ¼Ô¤¬ÌÀ¸À¡Ö½Ð¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¡×
¡¡¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º£Í£Ö£Ð¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¥É¥¸¥ã¡¼¥¹»³ËÜÍ³¿Åê¼ê¡Ê£²£·¡Ë¤¬ÍèÇ¯£³·î¤Î£×£Â£Ã¤ËÆüËÜÂåÉ½¤È¤·¤Æ½Ð¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤ò£±£±Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£±£²Æü¡Ë¡¢ÊÆÉÒÏÓµ¼Ô¤¬Êó¤¸¤¿¡£
¡¡ÊÆÁ´¹ñ»æ¡Ö£Õ£Ó£Á¡¡£Ô£Ï£Ä£Á£Ù¡×¤ÎÌ¾Êªµ¼Ô¡¢¥Ü¥Ö¡¦¥Ê¥¤¥Á¥ó¥²¡¼¥ë»á¤¬¼«¿È¤Î£Ø¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£¡ÖËÜÆü¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º£Í£Ö£Ð»³ËÜÍ³¿¤¬£×£Â£Ã¤ÇÆüËÜÂåÉ½¤È¤·¤ÆÅê¼ê¤È¤·¤Æ½Ð¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡»³ËÜ¤Ï¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤Ç£³ÅÐÈÄ¤·£³¾¡¤ò¥Þ¡¼¥¯¤¹¤ë¤Ê¤É¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î£²Ï¢ÇÆ¤Ë¹×¸¥¡£Ãæ£°ÆüÅÐÈÄ¤â¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤éÈèÏ«ÌÌ¤¬¿´ÇÛ¤µ¤ì¤¿¡£¥¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë»²²Ã¤·¤¿¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¢¥Ç¡¼¥Ö¡¦¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤Ï¡ÖµÄÏÀ¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£ÆÃ¤Ë»³ËÜ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï£²£¶Ç¯¤ò¸«¿ø¤¨¤¿ÇÛÎ¸¤â½ÅÍ×¡×¤È¿µ½Å¤Ê»ÑÀª¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÊÆ¹ñÂåÉ½¤ä¥É¥ß¥Ë¥«¶¦ÏÂ¹ñÂåÉ½¤ÏÂçÊª¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥¬¡¼¤¬Â³¡¹¤È»²Àï¤òÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¡££×£Â£Ã£²Ï¢ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤¹»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ£Í£Ö£Ð±¦ÏÓ¤Î»²Àï¤ÏÂç¤¤ÊÎÏ¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£¡¡