·ËÊ¸»Þ¡¡ÆþÌç¤«¤é£¶£°Ç¯¤â°Õµ¤À¹¤ó¡ÖÍî¸ì²È¤È¤·¤Æº£¡¢°ìÈÖ·Î¸Å¤·¤Æ½¼¼Â¤·¤Æ¤ë»þ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡Íî¸ì²È¤Î·ËÊ¸»Þ¡Ê£¸£²¡Ë¤¬£±£²Æü¡¢¡Ö·ËÊ¸»Þ¡¡¿·½ÕÆÃÀñÍî¸ì²ñ£²£°£²£¶¡×¡ÊÍèÇ¯£±·î£±£°¡¢£±£±Æü¡¢Åìµþ¡¦Í³ÚÄ®Ä«Æü¥Û¡¼¥ë¡¢Á´£´¸ø±é¡Ë¼èºà²ñ¤òÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡Ê¸»Þ¤Ï¤Þ¤º¡Ö¤ªË»¤·¤¤Ãæ¡¢¤ª½¸¤Þ¤ê¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤ÆÀ¿¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¿¼¡¹¤ÈÆ¬¤ò²¼¤²¡¢¡Ö¤¢¤ó¤Þ¤êÆ¬²¼¤²¤Æ¤ë¤È¡¢°¤¤¤³¤È¤·¤¿¤ß¤¿¤¤¡×¤È¾Ð¤ï¤»¤¿¡£
¡¡Ê¸»Þ¤ÏÀèÂå¤Î·ËÊ¸»Þ¡ÊÅö»þ¤Ï¾®Ê¸»Þ¡Ë¤ËÆþÌç¤·¤¿¤Î¤¬£±£¹£¶£¶Ç¯¤Ç¡¢ÍèÇ¯¤¬£¶£°Ç¯ÌÜ¤È¤Ê¤ë¡£ÆþÌç£±£°¤«·î¸å¤Ë¤Ï¥é¥¸¥ª¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼¤ËÈ´Å§¤µ¤ì¡¢Áá¤¤¤¦¤Á¤ËÇä¤ì¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þº£¤âÇä¤ìÂ³¤±¡¢ÀºÎÏÅª¤Ë³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Æ¥ì¥Ó¤Ë½ÐÂ³¤±¤¿£¶£°Ç¯´Ö¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Ê¸»Þ¤Ï¡ÖÍî¸ì²È¤È¤·¤ÆÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡¢Íî¸ì²È¤È¤·¤ÆÁ´¤¦¤·¤¿¤¤¡£ºÇ¶á¤Ï¥Û¥ó¥È¤ËÍî¸ì¤Î»Å»ö¤òÃæ¿´¤Ë¤ä¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤Û¤«¤Ë¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¥é¥¸¥ª¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤â¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢»Å»ö¤ÎÃæ¿´¤ÏÍî¸ì¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤Æ¡×¡£
¡¡¤¿¤À¼ã¤¤¤³¤í¤ËÈæ¤Ù¤ë¤È¡¢Íî¸ì¤ò¤ä¤ë¤Î¤âÂçÊÑ¤À¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¼ã¤¤¤³¤í¤Ï¤¢¤Þ¤ê·Î¸Å¤ò¤Ï¤Ã¤¤ê¸À¤Ã¤Æ¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¥Ñ¥Ã¤È¡ÊÆ¬¤Ë¡ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼ã¤¤»þ¤è¤ê¤Ï¤«¤Ê¤ê·Î¸Å¤·¤Ê¤¤¤È¤Ê¤«¤Ê¤«ÉñÂæ¤¬Ì³¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤ó¤Ç¡¢Íî¸ì²È¤È¤·¤Æº£¡¢°ìÈÖ·Î¸Å¤·¤Æ½¼¼Â¤·¤Æ¤ë»þ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£