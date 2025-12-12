阿佐ヶ谷におかゆ料理専門店「おかゆテラス」焼き、フルコース…多彩な手法で魅力を再定義
【女子旅プレス＝2025/12/12】東京・阿佐ヶ谷におかゆ料理専門店「おかゆテラス」が、2025年12月20日にオープン。料理長にはイタリアンで長年経験を積んできた鹿糠秀明氏、ブランドアドバイザーにお粥研究家・鈴木かゆ氏を迎え、従来の枠を超えたおかゆ料理を提案する。
「おかゆテラス」は、“おかゆをひとつの素材”として捉え直し、焼く・ソースにする・包むといった自由な発想で再構築した、これまでの概念を大きく超えるおかゆレストラン。柔らかな曲線の外観や、一枚板のカウンターが広がる店内は、落ち着いて新しいおかゆの世界を楽しめる空間となっている。
名物は、おかゆをころっと球体状に焼き上げた「おかゆ玉」。外はカリっと、中はトロっとした見た目も可愛い一品で、ランチ、ディナーのどちらの時間帯でも味わえる。
ディナータイムには前菜からデザートまでおかゆで満たされるおかゆのフルコースを提供する。
「おかゆ玉」をかつおだしと合わせた、香ばしさととろけるおかゆを楽しめるお椀や、6色のおかゆソースで堪能する絶妙な火加減で焼き上げたメインの肉料理など、多様なランナップを用意。一品一品に驚きとおいしさを感じていただける、特別なコース内容だ。
また、鮮魚をおかゆと大根で包んだ「おかゆ寿司」もディナー限定で登場。その時期ならではの厳選した鮮魚とおかゆを包み、季節の柑橘のソースで仕上げている。スパークリングワインや日本茶とのペアリングも用意されており、これまでの概念を覆す食体験が待っている。
ランチタイムも見逃せない。シェフのスペシャリテ「野菜の森」は、彩り豊かな旬の野菜を花束のように盛り付けた、視覚でも楽しめる食数限定の一皿。その下には特製のおかゆが隠れている。
また、「鶏のおかゆ」は、鶏と野菜を10時間以上かけて抽出した濃厚な出汁が決め手。ホロホロになるまで火入れし、オーブンでパリッと仕上げた骨付き鶏のコンフィが豪快に鎮座する。味は醤油、塩白湯、スパイスハーブの3種。
ほか、旬の野菜とお米そのものの旨味を感じられる季節野菜のおかゆなども提供する。（女子旅プレス／modelpress編集部）
住所：東京都杉並区阿佐谷南3丁目2-22 1F
TEL: 03-5335-7880
定休日：カレンダーにより店休日あり
営業時間
平日・土曜：
ランチ 11:30〜15:00（14:00LO）
ディナー 17:00〜22:00（コース 20:00LO アラカルト 21:00LO）
日・祝日：
ランチ 11:30〜15:00（14:00LO）
ディナー 17:00〜21:00（コース 19:00LO アラカルト 20:00LO）
【Not Sponsored 記事】
