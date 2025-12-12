手島優（C）モデルプレス

【モデルプレス＝2025/12/12】タレントの手島優が12月11日、自身のInstagramストーリーズを更新。手料理を公開し、話題を呼んでいる。

【写真】43歳元グラドル「こんがり美味しそう」子供に作った唐揚げ披露

◆手島優、子どものために「別揚げ」した唐揚げ披露


手島は「てじっ子用に別揚げ唐揚げ〜」と大人用とは別に、子ども用に味付けして揚げた唐揚げの写真を投稿。こんがりときつね色に揚がった唐揚げを披露した。また、子どもの食事について「他の方はいつから大人と同じ味付けにしてるんだろ？」と疑問もつづっていた。

◆手島優の投稿に「愛情いっぱい」と反響


この投稿に、ファンからは「愛情いっぱい」「大人用も気になる」「こんがり美味しそう」「子ども思いで素敵」「理想のママ」などの声が上がっている。

手島は2022年11月にかねてより交際していたという一般男性との入籍を報告。2023年10月4日に第1子となる男の子の出産を報告した。（modelpress編集部）

