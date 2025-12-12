手島優、子どものために“別揚げ”した唐揚げ公開「こんがり美味しそう」「愛情いっぱい」と反響
【モデルプレス＝2025/12/12】タレントの手島優が12月11日、自身のInstagramストーリーズを更新。手料理を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】43歳元グラドル「こんがり美味しそう」子供に作った唐揚げ披露
手島は「てじっ子用に別揚げ唐揚げ〜」と大人用とは別に、子ども用に味付けして揚げた唐揚げの写真を投稿。こんがりときつね色に揚がった唐揚げを披露した。また、子どもの食事について「他の方はいつから大人と同じ味付けにしてるんだろ？」と疑問もつづっていた。
この投稿に、ファンからは「愛情いっぱい」「大人用も気になる」「こんがり美味しそう」「子ども思いで素敵」「理想のママ」などの声が上がっている。
手島は2022年11月にかねてより交際していたという一般男性との入籍を報告。2023年10月4日に第1子となる男の子の出産を報告した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】43歳元グラドル「こんがり美味しそう」子供に作った唐揚げ披露
◆手島優、子どものために「別揚げ」した唐揚げ披露
手島は「てじっ子用に別揚げ唐揚げ〜」と大人用とは別に、子ども用に味付けして揚げた唐揚げの写真を投稿。こんがりときつね色に揚がった唐揚げを披露した。また、子どもの食事について「他の方はいつから大人と同じ味付けにしてるんだろ？」と疑問もつづっていた。
◆手島優の投稿に「愛情いっぱい」と反響
この投稿に、ファンからは「愛情いっぱい」「大人用も気になる」「こんがり美味しそう」「子ども思いで素敵」「理想のママ」などの声が上がっている。
手島は2022年11月にかねてより交際していたという一般男性との入籍を報告。2023年10月4日に第1子となる男の子の出産を報告した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】