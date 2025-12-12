ドラマ「修仲」で話題・藤本洸大、メイド風女装姿に絶賛の声「可愛すぎてびっくり」「思わず声出た」
【モデルプレス＝2025/12/12】俳優の藤本洸大が12月11日、自身のInstagramを更新。ドラマ「修学旅行で仲良くないグループに入りました」（ABCテレビ※関西ローカル／毎週土曜深夜1時〜）の女装姿のオフショットを披露し、話題を呼んでいる。
【写真】ジュノンボーイグランプリ俳優「可愛すぎてびっくり」メイド風女装姿
藤本は「＃修学旅行」「＃修学旅行で仲良くないグループに入りました」とハッシュタグを添え、自撮りの女装姿を投稿。黒のワンピースに白いエプロン、レースのヘッドドレスを合わせたメイド風の衣装で、長めの巻き髪スタイルを披露している。
この投稿に、ファンからは「可愛すぎてびっくり」「似合いすぎ」「女装でも美形が際立つ」「ドラマの展開が気になる」「思わず声出た」「役作りに本気を感じる」「惚れてしまうやろ」といったコメントが寄せられている。
ドラマ「修学旅行で仲良くないグループに入りました」は、修学旅行でなぜか、“四天王”と呼ばれる4人組イケメンたちと同じ班になった平凡男子が、爽やかで優しいが実は嫉妬深いイケメンに執着されてしまう学園格差ラブストーリー。「友達同士って、こんなことすんの？」恋愛とは無縁のピュアボーイに、積極的に重めな愛をアピールするイケメン。「もうなんでもするから許してほしい…」2人が織りなす青春ボーイズラブとなっている。平凡な男子高校生・日置朝陽を藤本が、嫉妬深い一軍爽やかイケメン・渡会紬嵩を俳優の簡秀吉が演じ、W主演を務める。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】ジュノンボーイグランプリ俳優「可愛すぎてびっくり」メイド風女装姿
◆藤本洸大、女装姿を披露
藤本は「＃修学旅行」「＃修学旅行で仲良くないグループに入りました」とハッシュタグを添え、自撮りの女装姿を投稿。黒のワンピースに白いエプロン、レースのヘッドドレスを合わせたメイド風の衣装で、長めの巻き髪スタイルを披露している。
◆ドラマ「修学旅行で仲良くないグループに入りました」
ドラマ「修学旅行で仲良くないグループに入りました」は、修学旅行でなぜか、“四天王”と呼ばれる4人組イケメンたちと同じ班になった平凡男子が、爽やかで優しいが実は嫉妬深いイケメンに執着されてしまう学園格差ラブストーリー。「友達同士って、こんなことすんの？」恋愛とは無縁のピュアボーイに、積極的に重めな愛をアピールするイケメン。「もうなんでもするから許してほしい…」2人が織りなす青春ボーイズラブとなっている。平凡な男子高校生・日置朝陽を藤本が、嫉妬深い一軍爽やかイケメン・渡会紬嵩を俳優の簡秀吉が演じ、W主演を務める。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】