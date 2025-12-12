　日本時間１６時００分に英月次GDP（10月）、鉱工業生産指数（10月）、製造業生産高（10月）、貿易収支（10月）が発表される。予想および前回値は以下の通り。

月次GDP（10月）16:00
予想　0.1%　前回　-0.1%（前月比)

鉱工業生産指数（10月）16:00
予想　0.9%　前回　-2.0%（前月比)
予想　-1.1%　前回　-2.5%（前年比)

製造業生産高（10月）16:00
予想　1.1%　前回　-1.7%（前月比)
予想　-0.1%　前回　-2.2%（前年比)

貿易収支（10月）16:00
予想　-1950.0億ポンド　前回　-188.83億ポンド（商品貿易収支)
予想　-11.5億ポンド　前回　-10.94億ポンド（貿易収支)