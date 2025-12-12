まもなく英月次GDPなどの発表
日本時間１６時００分に英月次GDP（10月）、鉱工業生産指数（10月）、製造業生産高（10月）、貿易収支（10月）が発表される。予想および前回値は以下の通り。
月次GDP（10月）16:00
予想 0.1% 前回 -0.1%（前月比)
鉱工業生産指数（10月）16:00
予想 0.9% 前回 -2.0%（前月比)
予想 -1.1% 前回 -2.5%（前年比)
製造業生産高（10月）16:00
予想 1.1% 前回 -1.7%（前月比)
予想 -0.1% 前回 -2.2%（前年比)
貿易収支（10月）16:00
予想 -1950.0億ポンド 前回 -188.83億ポンド（商品貿易収支)
予想 -11.5億ポンド 前回 -10.94億ポンド（貿易収支)
