TAD-ME1TX-G Special Set

テクニカル オーディオ デバイセズ ラボラトリーズ(TADL)は、Evolutionシリーズのブックシェルフ型「TAD-ME1TX」に、特別な外観仕上げを施したスピーカーとスピーカースタンドをセットにした限定モデル「TAD-ME1TX-G Special Set」を2026年2月上旬に発売する。全世界50セット限定で、価格は2,178,000円。

TAD-ME1TXの音響設計、内部構造を継承しながら、外観の塗装に深く美しい緑色“Luxe Green(リュクスグリーン）”を採用。木製キャビネットに、光の角度によって豊かに表情を変える艶やかな緑が丁寧に塗装し、「重厚感と深みのある色彩が上質な存在感を放つ」という。

スピーカーの特徴は、既存モデルと同じ。点音源再生を実現する「9cm CSTドライバー」を採用。ツイーターは、独自の蒸着法で製造した25mmベリリウム振動板、ミッドレンジには高内部損失のマグネシウム振動板を使っている。ウーファーにはMACC(Multi-layered Aramid Composite Cone)振動板」を採用した3ウェイ構成となる。

筐体には、高い制振効果と強度をもつSILENT(Structurally Inert Laminated ENclosure Technology)を導入。バスレフ型で、自然で豊かな低域を再生するというBidirectional ADSポートを搭載する。