Ｂ２ベルテックス静岡は１２日、神奈川大のＰＧ山本愛哉（２１）が、特別指定選手として加入することが決定したと発表した。山本は福岡出身で、高校は静岡の飛龍高で活躍。昨季もベルテの特別指定選手として加入し、１６３センチと小柄ながらスピード感あふれるプレーで会場を沸かせた。チームの控えの司令塔として１６試合に出場し、２年連続プレーオフ進出に貢献した。

今節１４日の敵地で行われる神戸戦からの出場が可能で、西地区最下位に苦しむチームのカンフル剤として期待がかかる。背番号は昨季の「０」から今季は「３」に決まった。

山本は広報を通じ、「はじめに、今回Ｂリーグドラフト２０２６に志望させていただいている中で、このような機会を与えてくださった松永社長、麻生ＧＭ、森ＨＣ、そしてベルテックス静岡のスタッフの皆さん、本当にありがとうございます。さらに自分の将来に対して、様々な可能性に関しても後押しをいただき心から感謝申し上げます。また、このチームで戦えることができ大変うれしく思うと同時に、すごくワクワクしています。チームの勝利に貢献できるように頑張りたいと思います！ 応援よろしくお願いします」と、コメントした。