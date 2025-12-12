文芸評論家・三宅香帆さんの『考察する若者たち』が、『オリコン週間BOOKランキング』の形態別「新書」で、3週連続で1位を獲得。さらに、新書トップ3に三宅さんの作品が2作ランクインしました。

中央公論新社が主催する『新書大賞2025』で『なぜ働いていると本が読めなくなるのか』（集英社）が、大賞を受賞した三宅さん。最新作となる『考察する若者たち』が、週間売り上げ0.4万部を記録、累積売り上げは1.8万部となりました。

本作は、映画や漫画の解釈を深掘りする「考察記事」や「考察動画」が、なぜ流行するようになったのかを探る一冊。昭和・平成の作品批評の時代から、令和の“正解”を求める考察文化へと変化していった背景をひも解き、若者を中心に高まる「答えを得たい」という思考を読み解いていく作品です。

さらに、同ランキング3位には、三宅さんの『「話が面白い人」は何をどう読んでいるのか』が、2025年11月24日付から4週連続でトップ3に入り。3週連続で三宅さんの作品が新書トップ3に2作が入りました。

オリコン調べ（2025/12/15付）