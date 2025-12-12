たくろうと交際中のちはる。しかし彼は仕事が忙しく、1ヶ月に1回しか会えない。そんなある日、彼から同棲しようという、うれしい提案が。たくろうの家に転がり込むかたちで同棲はスタート。ところが初日にアポなしで、ちはるの両親が訪ねてきて…■同棲初日にいきなり両親が？ふたりは半年前から交際中。ただひとつ、ちはるには心配事がありました。自分の家族です。同棲の話が出た当初、たくろうとちはるは2人で新しい物件に引っ越す予定でしたが、相談した結果、たくろうの家にちはるが転がり込むことに。早速引っ越しを終えたちはる。

たくろうがインターホンに出てみると…ちはるの両親だったのです。■どう考えてもおかしい！両親にもそばを出すちはる。すでに23時をまわっていました。ちはるが「そろそろ帰れば？ ゆきおも待ってるだろうし」と両親に促すと…たくろうも、ちはるから家族仲がいいとは聞いていましたが。同棲初日から波乱の幕開け。この先、たくろうとちはるを待ち受ける未来とは⁉こちらは投稿者のエピソードを元に、2025年10月5日よりウーマンエキサイトで公開された漫画です。漫画に対する読者からのコメントを紹介します。■読者「非常識」まず、ちはるの両親に対するコメントです。

・娘のことが心配だから見に行く、というのはまぁわかる。でもさ、ちゃんとアポとって適切な時間に適切な手土産を持ち、適切な滞在時間で切り上げるでしょ。娘も他所のうちに遊びに行ったことないの？ 自分の家の異常さに早く気付かないとやばいよ。



・しんど。同棲した家に親が来るとか引くわ。



・無意識に娘の結婚を阻む両親ですな。



・食事時にアポ無し訪問ってどうなの？ しかも一人暮らしでなく同棲している人がいる家に。



・引越し当日に両親が手伝いではなく、夜遅くに遊びに来る。相手からしたらホラーでしかない。



・親しき仲にも礼儀あり、って知ってる？



・「見に来ただけだから」って、次は家族で引越してきそうな気がする。



・突然押しかけてきた挙句に飯や酒を要求。さらに泊まるなどありえないことのオンパレード。その場で付き合いを止められても少しもおかしくない。



・同棲ではあるけど、元々は彼氏の部屋よね。よく図々しくアポなしで上がり込めるな。玄関で帰ってくれでもいいような異常事態。

ちはるの家族の「育ち」に触れる読者も多数。

・これはやばいレベルに非常識だけど、これを当たり前で今まで生きてきたわけだから、当然になっちゃうんだなぁ…認識の違いって本当に恐ろしいな…。



・こういう育ちだと個の概念がないんよね…。彼らは個別に人じゃなく群生体で一人称は「私たち」な感じ。彼氏は彼女と付き合うんじゃなく、彼女らと付き合うはめになるんよね。



・図々しくてびっくり。いくら親でもいきなりアポなしで来て、食事を出させるって、ありえないレベルなんだけど。育ち悪すぎる。私が彼氏なら、この時点で別れる算段が頭に浮かぶ。



・育ちって大事だねぇ。こんな非常識に家族の誰も気づかないって。昔で言うところのお里が知れる、かな。



・育った環境のズレは大きいなあ。



・私の家族っておかしいですか？ でなくて、おかしいと気付かないちはるも普通におかしい。

彼氏のたくろうに対しては同情の声もあれば、ちはるとお互い様という声も。

・え？ 初対面!? 普通なら、同棲する前に彼氏、両親のところに挨拶に行かない？ 彼氏もちょっとおかしくない？



・確かにちょっと感覚が普通とは違う家族ではある。ただ、彼氏のほうも彼女より4歳年上の社会人という立場でありながら、家族への挨拶なしに同棲スタートを良しとする。こちらも良く言えば非常にラフな感覚の方のようなので、今の時点ではお互い様のようにも思える。



・彼氏、同棲の挨拶どころか両親と初対面なんだね。もし距離感が普通でないちはるの家族でなく、ごく普通の両親だったらこの彼氏のほうが常識が無いとドン引きされて反対されている所だから、むしろお互いに相性良いんじゃないかと思うわ。



・せっかく新調したダブルベッドを使えず、フローリングの固い床に寝かされるたくろう君。不憫すぎる…。



・たくろう、あなたは間違ってないよ。これは天真爛漫じゃなくて非常識だよ。

いくら仲良しでも、ちはるの両親の行動は度を越していますよね。ちはるはそんな両親をおかしいと思っていないようですが…。(田辺香)