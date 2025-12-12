横浜市のみなとみらい地区など臨海部で、イルミネーションイベントが盛んに行われている。

市は昨年、「日本新三大夜景都市」に選出され、全国的にも「夜景のまち横浜」として知名度を高めつつある。関連消費も好調で、冬の夜のにぎわい創出にイルミネーションが重要な観光資源になっている。（佐藤官弘）

クリスマスムード盛り上げ

山下公園や大さん橋など、臨海部一帯で４日に始まったイルミネーションイベント「ヨルノヨ２０２５」。目玉は午後５時〜同９時、３０分ごとに行われる光と音楽の連動イベント「ハイライト・オブ・ヨコハマ」だ。横浜赤レンガ倉庫や県警本部、県本庁舎など４６施設が音楽に合わせて照らし出され、クリスマスムードを盛り上げる。８日に訪れた東京都世田谷区の会社員（２１）は「冬の横浜はまさにイルミネーションの街という印象」と語る。

横浜スタジアムそばの横浜公園でも「ボールパーククリスマス」と銘打ち、今年から大々的なクリスマスマーケットが始まった。木製の小屋「ヒュッテ」が立ち並び、ドイツ料理や雑貨などを扱う２５店舗が出店する。横浜ＤｅＮＡベイスターズの星をイメージした高さ６メートル、幅１６メートル超の大きな星形のフォトスポットも登場し、横浜市神奈川区のアルバイト（２０）は「写真映えする」とスマートフォンを構えていた。

ディー・エヌ・エー（東京）によると、イベントが始まった１１月２１日から１週間で１２万８０００人が訪れ、２５日までの期間中、３０万人の来場を見込んでいるという。

シーバスでの夜景観賞クルーズも

横浜市は昨年、夜景の観光資源化を目指す一般社団法人「夜景観光コンベンション・ビューロー」（東京）が認定する「日本新三大夜景都市」に、北九州市や長崎市とともに選ばれた。関東地方では初めてで、官民連携の多様なイベントが評価を受けた。

市によると、５年前から始まったヨルノヨは、観光協会や商工会などが実行委員会を作り、市が共催。多くの企業も協賛し、ライトアップ施設も年々増えるなど規模が拡大している。イルミネーションを楽しめる４０超の地点を観光客に巡ってもらうため、デジタルスタンプラリーで回遊性を高めたり、海からも楽しんでもらおうとシーバスでの夜景観賞クルーズを実施したりと工夫も凝らす。今年は「花」をテーマに、市外の観光客などに２０２７年に開催する国際園芸博覧会（ＧＲＥＥＮ×ＥＸＰＯ）をＰＲする狙いもある。

経済効果も大きく、昨年のヨルノヨは２６日間で来場者約９１万人、観光消費額は約５９億円に上った。今年は２７日間でそれぞれ１００万人、６４億円を目指しており、山中竹春市長は先月の定例記者会見で、「横浜のナイトタイムエコノミー（夜間経済）活性化につなげたい」と期待を語った。