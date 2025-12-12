JRグループは2026年3月14日(土)にダイヤ改正を行います。東海道新幹線では、利用が多い一部時間帯に臨時「のぞみ」を増設し、1時間あたりの「のぞみ」最大運転本数を12本から13本に増やします。

13本目の「のぞみ」を増設する時間帯は、7時〜10時台（下り東京発）、14時〜17時台（上り新大阪発）。なお、新大阪駅17時台に設定された13本目の臨時「のぞみ」は品川行きで運転する場合があります。

また、東京〜新大阪間を「2時間30分」で運転している「のぞみ」について、一部列車で所要時間を短縮し「2時間27分」での運転とします。



JR東海は2020年春のダイヤ改正で「のぞみ12本ダイヤ」を導入。全ての列車を最高速度285km/hのN700Aに統一することで、1時間に片道最大12本の「のぞみ」を運転できるようにしていました。

