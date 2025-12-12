¥É¥é¥Õ¥È»ÖË¾¤Î»³ËÜ°¦ºÈ¤¬ÆÃ»Ø¤ÇºÆ¤ÓÀÅ²¬¤Ø¡Ä»ØÌ¾¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¡ÖËÜ¿Í¤Î¾Íè¤òºÇÂç¸ÂÂº½Å¡×
¡¡B2À¾ÃÏ¶è½êÂ°¤Î¥Ù¥ë¥Æ¥Ã¥¯¥¹ÀÅ²¬¤Ï12·î12Æü¡¢ºò¥·ー¥º¥ó¤ËÂ³¤¡¢2025－26¥·ー¥º¥ó¤â¿ÀÆàÀîÂç³Ø¤Î»³ËÜ°¦ºÈ¤¬ÆÃÊÌ»ØÄêÁª¼ê¤È¤·¤Æ²ÃÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡Ê¡²¬¸©½Ð¿È¤Ç¸½ºß21ºÐ¤Î»³ËÜ¤Ï¡¢163¥»¥ó¥Á65¥¥í¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¥¬ー¥É¡£ºò¥·ー¥º¥ó¤Ï¥êー¥°Àï16»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢1»î¹çÊ¿¶Ñ12Ê¬45ÉÃ¤Î¥×¥ìー¥¿¥¤¥à¤Ç4.9ÆÀÅÀ1.8¥¢¥·¥¹¥È¤ò¥Þー¥¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¸½ºß¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ØÂè77²óÁ´ÆüËÜÂç³Ø¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ëÁª¼ê¸¢Âç²ñ¡Ê¥¤¥ó¥«¥ì¡Ë¡Ù¤Ç¤ÏÁá°ðÅÄÂç³Ø¤ËÇÔ¤ì·è¾¡¥Èー¥Ê¥á¥ó¥ÈÇÔÂà¤È¤Ê¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢2»î¹ç¤Ç¹ç·×31ÆÀÅÀ¤òµó¤²¤¿¡£
¡ÖB¥êー¥°¥É¥é¥Õ¥È2026¡×¤Ë¤â»ÖË¾ÆÏ¤òÄó½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë21ºÐ¤ÎPG¤Ë¡¢ÀÅ²¬¤â¡Ö¥¯¥é¥Ö¤È¤·¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢»³ËÜÁª¼ê¤¬¥É¥é¥Õ¥È»ØÌ¾¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¡¢ËÜ¿Í¤Î¾Íè¤òºÇÂç¸ÂÂº½Å¤¹¤ë°Õ¸þ¡×¤ÈÁ°¸þ¤¤Ê»ÑÀª¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÀÅ²¬¤ÎÃÏ¤ËºÆ¤ÓÌá¤Ã¤Æ¤¯¤ë»³ËÜ¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ë´¶¼Õ¤Î¸ÀÍÕ¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥Öー¥¹¥¿ー¤Î³§¤µ¤ó¡ª¤¿¤À¤¤¤Þ¡ªÆÃÊÌ»ØÄêÁª¼ê¤È¤·¤Æ¥Ù¥ë¥Æ¥Ã¥¯¥¹ÀÅ²¬¤Ë²ÃÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿»³ËÜ°¦ºÈ¤Ç¤¹¡£
¤Ï¤¸¤á¤Ë¡¢º£²óB¥êー¥°¥É¥é¥Õ¥È2026¤Ë»ÖË¾¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Êµ¡²ñ¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¾¾±Ê¹¯ÂÀ¼ÒÄ¹¡¢ËãÀ¸¡ÊÂî»Ö¡Ë¥¼¥Í¥é¥ë¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¡¢¿¹¹âÂç¥Ø¥Ã¥É¥³ー¥Á¡¢¤½¤·¤Æ¥Ù¥ë¥Æ¥Ã¥¯¥¹ÀÅ²¬¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§¤µ¤ó¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¼«Ê¬¤Î¾Íè¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢ÍÍ¡¹¤Ê²ÄÇ½À¤Ë´Ø¤·¤Æ¤â¸å²¡¤·¤ò¤¤¤¿¤À¤¿´¤«¤é´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¤³¤Î¥Áー¥à¤ÇÀï¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤ÂçÊÑ´ò¤·¤¯»×¤¦¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¤¹¤´¤¯¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Áー¥à¤Î¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×
