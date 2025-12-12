みきママの「魔法のカスタード」にNEWS小山慶一郎も仰天「俺の知ってるのと違う」小山姉弟のクリスマスケーキ作りに密着
【写真】「少年みたい！」我慢できずに“パクッ”といっちゃうNEWS小山慶一郎
今回挑戦するのは、華やかな見た目がパーティーにぴったりなトライフル。材料の使い方を工夫して、2種のクリスマスデコレーションを楽しみます♪ 2人のデコレーションの違いにもぜひ注目してください！
小山：（材料を見て）え、いちごって高級なんだね…。
みきママ：そうだよ〜。（撮影日の）今はまだ市場にそんなに出回ってないから貴重なの。
みきママ：トライフルの材料がなくなるからやめて（笑）。…さぁ、気を取り直して、まずはカスタードクリームを作るよ！
小山：やりましょう。
みきママ：まずは、薄力粉。ふるいにかけなくても、泡立て器で混ぜれば同じ状態になるの！ 覚えておくと便利♪ そこに牛乳をちょっとずつ加えていくから、混ぜていってね。
小山：は〜い。
みきママ：これでもう、ほぼカスタードクリームができた！
小山：えっ！？ 俺の知ってる黄色いカスタードクリームじゃない（笑）。
みきママ：大丈夫、ここに卵黄を加えてレンジでチンするとお馴染みのクリームになるから！
小山：マジ！？
みきママ：びっくりでしょ〜。カスタードクリームって手作りのハードルが高いけど、これなら簡単だからみんなが楽しく作れるはず♪ 全卵を使うレシピもあるんだけど、私はこの味が一番好きだからぜひ試してみてほしい！
小山：これで完成しちゃうんだ！？ すげーなぁ。
みきママ：1分加熱するごとに全体を混ぜてね。熱が入ってくると、一気に固まるからよく混ぜること！
小山： OK！
みきママ：計4分加熱すればOKだよ。
小山：ほんとにできた！ すごい！
みきママ：最後にバニラエッセンス！ 6滴くらいババッと入れちゃって。
小山：1、2、3、4、5… あ、バニラの香りがしてきた！
みきママ：いい香りだね〜。これで冷やしたら、カスタードクリームの完成！
小山：Fooooo〜♪ これさ、黒い粒々のやつは入れないの？ バニラのさ。
みきママ：あぁ、バニラビーンズのこと？
小山：あ、そうそう。入れたらキレイだし、おいしそうじゃない？
みきママ：それはそうだけど、高級品だし、家で作るお菓子になかなか入れないよ〜。
小山：高級感も出るし。
みきママ：慶ちゃんが家で作るときにやってくれる？（笑）
みきママ：クリームが十分冷えたら、盛り付けるよ♪ 今日はサンタさんとトナカイのデコレーションにします！
小山：は〜い。
みきママ：カステラ、カスタード、生クリームを交互に重ねてね。お好みでイチゴも。
小山：なるほど？ パフェみたいにするのね。
みきママ：そう！ カップいっぱいに重ねたら、上のクリームは平らにならしてね。
小山：（カステラをつまみ食いして）うまっ。
みきママ：私の手本、見てた！？（笑）
みきママ：まぁ慶ちゃんはデコレーションの斬新なアイデアを持ってるから、私の手本通りにしなくてもいいよ。前に作ったネコちゃんケーキのときも最高だったし（笑）。
小山：今回はどうしようかなぁ。
みきママ：材料をよく見て、使いどころを考えてみて！
みきママ：一番上のクリームは、ぎゅっと少し抑えながら平らにするといいよ。
小山：こんな感じ？
みきママ：そうそう、キレイにできてる！ トナカイのデコレーションは、クリームの上にココアをふるってね。
小山：（無言で真剣にデコレーション中）
みきママ：かわいくできてるじゃん！
（一同：かわいい〜！）
みきママ：チョコペンは、ゆっくりゆっくり、ココアの上に落とすようなイメージでね。
小山：むずかし〜。みきが慣れた手つきでスイスイやるから、もっと簡単なのかと思ってたよ！
みきママ：これは、練習の賜物ですよ！（笑）
小山：（何度か試して）俺、こっちはもうチョコペンなしでいくわ。チョコペンいらずでも、うまくいくよってことで！
みきママ：それはそれで有益情報だね（笑）。
みきママ：サンタのデコレーションは、ココアなしで。サンタといえば、帽子だよ。どう作る？
小山：（いちごを並べて）こういうケーキ、よく売ってない？
みきママ：そう言われたら、デパ地下の高いスイーツみたいに見えてきた（笑）。豪華ないちごの使い方するなぁ〜。
（2人のデコレーションが完成！）
みきママ：できた〜！
小山：俺のサンタのほうが、デパ地下で売れそうじゃない？（笑）
みきママ：そういう勝負じゃないから（笑）。中に重ねるフルーツは、バナナやキウイでもおいしいよ！ たくさんアレンジできるから、自由に楽しんで作ってね〜♪
サンタとトナカイのトライフルケーキ
【材料】
カステラ…1本
いちご…2パック
市販の生クリーム…2本
無糖ココアパウダー…お好みで
黒チョコペン…2本
白チョコペン…1本
トナカイの角用にチョコレート菓子…1袋
●レンチンカスタード
A
薄力粉…20g
砂糖…40g
牛乳…200cc
卵黄…2つ
バニラエッセンス…6滴
＜作り方＞
（1）カスタードクリームを作る。
耐熱ボウルにＡを入れて、泡立て器でよく混ぜ、牛乳を少しずつ入れて混ぜ、卵黄を入れてよく混ぜる。ラップをせずに電子レンジ600ｗで加熱する。1分ごとに取り出し、泡立て器で混ぜ、計4分加熱する。最後にバニラエッセンスを入れて混ぜ、常温で冷ましてから冷蔵庫で30分冷やす（急いでる場合は氷水をボウルの下にかませて冷やす）。
※電子レンジは機種によって差がありますので、様子をみながら加熱してください。
（2）重ねてデコレーションする
カップにカステラ、生クリーム、カスタードクリーム、イチゴの順に並べて、1番上に生クリームをのせて、チョコペンで顔を描く。
■PROFILE
小山慶一郎●1984年5月1日生まれ、神奈川県出身。NEWSのメンバー。「よんチャンTV」（MBSテレビ/15:40-19:00）の木曜レギュラー、「NEWS小山のおしゃキャン！どう？」（フジテレビ※関東ローカル）が月1回放送。
・Instagram@keiichiro.koyama
・YouTube@CHOI_YAMA
・TikTok@keiichiro.koyama_0501
・Weibo https://weibo.com/u/7993722057
・RED https://www.xiaohongshu.com/user/profile/65bd3035000000000903ee29
みきママ●お家料理研究家。著書は累計250万部を突破。管理栄養士を目指し42歳で大学に再入学したことも話題に。小山慶一郎さん（NEWS）の実姉としても知られる。最新著書に『みきママの東大合格弁当』（扶桑社）がある
・Instagram@mikimama_official
