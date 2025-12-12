カスタードクリームも手作りして、キュートな一品を作ります！


【写真】「少年みたい！」我慢できずに“パクッ”といっちゃうNEWS小山慶一郎

今回挑戦するのは、華やかな見た目がパーティーにぴったりなトライフル。材料の使い方を工夫して、2種のクリスマスデコレーションを楽しみます♪　2人のデコレーションの違いにもぜひ注目してください！

小山：（材料を見て）え、いちごって高級なんだね…。

みきママ：そうだよ〜。（撮影日の）今はまだ市場にそんなに出回ってないから貴重なの。

小山：そっか。生産者さんの技術料も入ってるしね。…今のうちに食べておこ。

みきママ：トライフルの材料がなくなるからやめて（笑）。…さぁ、気を取り直して、まずはカスタードクリームを作るよ！

小山：やりましょう。

みきママ：まずは、薄力粉。ふるいにかけなくても、泡立て器で混ぜれば同じ状態になるの！　覚えておくと便利♪　そこに牛乳をちょっとずつ加えていくから、混ぜていってね。

小山：は〜い。

薄力粉泡立て中の小山さん


今回もクリスマス気分たっぷりでやっていきましょう


みきママ：これでもう、ほぼカスタードクリームができた！

小山：えっ！？　俺の知ってる黄色いカスタードクリームじゃない（笑）。

みきママ：大丈夫、ここに卵黄を加えてレンジでチンするとお馴染みのクリームになるから！

小山：マジ！？

みきママ：びっくりでしょ〜。カスタードクリームって手作りのハードルが高いけど、これなら簡単だからみんなが楽しく作れるはず♪　全卵を使うレシピもあるんだけど、私はこの味が一番好きだからぜひ試してみてほしい！

小山：これで完成しちゃうんだ！？　すげーなぁ。

みきさんのクリマスダンス（？）がツボにハマる小山さん


みきママ：1分加熱するごとに全体を混ぜてね。熱が入ってくると、一気に固まるからよく混ぜること！

小山： OK！

カスタード混ぜ係は小山さん


みきママ：計4分加熱すればOKだよ。

小山：ほんとにできた！　すごい！

みきママ：最後にバニラエッセンス！　6滴くらいババッと入れちゃって。

小山：1、2、3、4、5… あ、バニラの香りがしてきた！

みきママ：いい香りだね〜。これで冷やしたら、カスタードクリームの完成！

小山：Fooooo〜♪　これさ、黒い粒々のやつは入れないの？　バニラのさ。

みきママ：あぁ、バニラビーンズのこと？

小山：あ、そうそう。入れたらキレイだし、おいしそうじゃない？　

みきママ：それはそうだけど、高級品だし、家で作るお菓子になかなか入れないよ〜。

小山：高級感も出るし。

みきママ：慶ちゃんが家で作るときにやってくれる？（笑）

バニラエッセンスの風味豊かに仕上げます


冷やしたあとのカスタードクリーム


みきママ：クリームが十分冷えたら、盛り付けるよ♪　今日はサンタさんとトナカイのデコレーションにします！

小山：は〜い。

みきママ：カステラ、カスタード、生クリームを交互に重ねてね。お好みでイチゴも。

小山：なるほど？　パフェみたいにするのね。

みきママ：そう！　カップいっぱいに重ねたら、上のクリームは平らにならしてね。

小山：（カステラをつまみ食いして）うまっ。

みきママ：私の手本、見てた！？（笑）

カステラつまみ食い中！


生クリームはスプーンで押し込みながら平らにしてもOK


みきママ：まぁ慶ちゃんはデコレーションの斬新なアイデアを持ってるから、私の手本通りにしなくてもいいよ。前に作ったネコちゃんケーキのときも最高だったし（笑）。

小山：今回はどうしようかなぁ。

みきママ：材料をよく見て、使いどころを考えてみて！

キレイな層ができてます♪


パレットナイフを使うとキレイな平らに！


みきママ：一番上のクリームは、ぎゅっと少し抑えながら平らにするといいよ。

小山：こんな感じ？

みきママ：そうそう、キレイにできてる！　トナカイのデコレーションは、クリームの上にココアをふるってね。

ココアをふるう姿もサマになってます


小山：（無言で真剣にデコレーション中）

みきママ：かわいくできてるじゃん！

（一同：かわいい〜！）

みきママ：チョコペンは、ゆっくりゆっくり、ココアの上に落とすようなイメージでね。

小山：むずかし〜。みきが慣れた手つきでスイスイやるから、もっと簡単なのかと思ってたよ！

みきママ：これは、練習の賜物ですよ！（笑）

小山：（何度か試して）俺、こっちはもうチョコペンなしでいくわ。チョコペンいらずでも、うまくいくよってことで！

みきママ：それはそれで有益情報だね（笑）。

小山さんの真剣な眼差し


みきママ：サンタのデコレーションは、ココアなしで。サンタといえば、帽子だよ。どう作る？

小山：（いちごを並べて）こういうケーキ、よく売ってない？

みきママ：そう言われたら、デパ地下の高いスイーツみたいに見えてきた（笑）。豪華ないちごの使い方するなぁ〜。

みきさんは、サンタの目をチョコペンで仕上げ


（2人のデコレーションが完成！）

みきママ：できた〜！

小山：俺のサンタのほうが、デパ地下で売れそうじゃない？（笑）

みきママ：そういう勝負じゃないから（笑）。中に重ねるフルーツは、バナナやキウイでもおいしいよ！　たくさんアレンジできるから、自由に楽しんで作ってね〜♪

2人のデコレーション、ぜひマネしてみてください♪


お菓子を工夫すれば、チョコペンなしでもOKです！


サンタとトナカイのトライフルケーキ

【材料】

カステラ…1本

いちご…2パック

市販の生クリーム…2本

無糖ココアパウダー…お好みで

黒チョコペン…2本

白チョコペン…1本

トナカイの角用にチョコレート菓子…1袋

●レンチンカスタード

A

薄力粉…20g

砂糖…40g

牛乳…200cc

卵黄…2つ

バニラエッセンス…6滴

＜作り方＞

（1）カスタードクリームを作る。

耐熱ボウルにＡを入れて、泡立て器でよく混ぜ、牛乳を少しずつ入れて混ぜ、卵黄を入れてよく混ぜる。ラップをせずに電子レンジ600ｗで加熱する。1分ごとに取り出し、泡立て器で混ぜ、計4分加熱する。最後にバニラエッセンスを入れて混ぜ、常温で冷ましてから冷蔵庫で30分冷やす（急いでる場合は氷水をボウルの下にかませて冷やす）。

※電子レンジは機種によって差がありますので、様子をみながら加熱してください。

（2）重ねてデコレーションする

カップにカステラ、生クリーム、カスタードクリーム、イチゴの順に並べて、1番上に生クリームをのせて、チョコペンで顔を描く。

■PROFILE

小山慶一郎●1984年5月1日生まれ、神奈川県出身。NEWSのメンバー。「よんチャンTV」（MBSテレビ/15:40-19:00）の木曜レギュラー、「NEWS小山のおしゃキャン！どう？」（フジテレビ※関東ローカル）が月1回放送。

・Instagram@keiichiro.koyama

・YouTube@CHOI_YAMA

・TikTok@keiichiro.koyama_0501

・Weibo　 https://weibo.com/u/7993722057

・RED　https://www.xiaohongshu.com/user/profile/65bd3035000000000903ee29

みきママ●お家料理研究家。著書は累計250万部を突破。管理栄養士を目指し42歳で大学に再入学したことも話題に。小山慶一郎さん（NEWS）の実姉としても知られる。最新著書に『みきママの東大合格弁当』（扶桑社）がある

・Instagram@mikimama_official

＜スタッフ＞

調理／みきママ　撮影／福井麻衣子　スタイリング（衣装）／三島和也（Tatanca）　スタイリング（フード）／カナヤマヒロミ　ヘア&メイク／宮川幸　取材・文／岸野愛

＜衣装協力＞

みきママさん▶ニット/￥2,990/パンツ/￥3,490/共にAMERICAN HOLIC(アメリカンホリック)/共にAMERICAN HORIC プレスルーム(アメリカンホリック プレスルーム)