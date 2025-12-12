4500Ëü±ßÄ¶¤Î¶âÌ©Í¢»î¤ßÆüËÜ¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿´Ú¹ñ¤Î¡Ö¥ä¥¯¥¶³ÊÆ®²È¡×¤¬¼áÊü¡Ä¡ÈÀä±ïÀë¸À¡É¤Î¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ð¡¼¤¬Ê¿¼êÂÇ¤Á
¶â¤ÎÌ©Í¢¤ò»î¤ß¤ÆÆüËÜ¤Î·Ù»¡¤ËÂáÊá¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡Ö¥ä¥¯¥¶¡¦¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¡×¥¥à¡¦¥¸¥§¥Õ¥ó¤¬¡¢Ìó2¥«·î¤Ö¤ê¤Ë¼áÊü¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û´Ú¹ñ¥é¥¦¥ó¥É¥¬¡¼¥ë¡¢¾×·â¤Î¡ÈÂçÃÀ³«µÓ¡É
¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ð¡¼¤Î¥Î¥Ã¥³¥ó»ûÅÄ¤ÏºÇ¶á¡¢¼«¿È¤ÎSNS¤òÄÌ¤¸¤Æ¥¥à¡¦¥¸¥§¥Õ¥ó¤Î¶á¶·¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
ÂçºåÉÜÆâ¤Î¹´ÃÖ½ê¤òË¬¤ì¡¢¼áÊü¤µ¤ì¤¿¥¥à¡¦¥¸¥§¥Õ¥ó¤ò½Ð·Þ¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¡£´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¡ØOSEN¡Ù¤â¡Ö¡È¶âÌ©ÈÂÆþ¡ÉÆüËÜ¤Î·Ù»¡¤ËÂáÊá¤µ¤ì¤¿¡È¥ä¥¯¥¶¡¦¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¡É¥¥à¡¦¥¸¥§¥Õ¥ó¡¢2¤«·î¤Ö¤ê¤Ë¼áÊü¡×¤ÈÂê¤·ÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¥à¡¦¥¸¥§¥Õ¥ó¤ÎÂáÊáÄ¾¸å¤Ë¤Ï¡Ö±ï¤òÀÚ¤ë¡×¤È·è°Õ¤·¤Æ¤¤¤¿¥Î¥Ã¥³¥ó»ûÅÄ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Ìó2¥«·î¤Ö¤ê¤ËºÆ²ñ¤·¤¿¥¥à¡¦¥¸¥§¥Õ¥ó¤ËÂÐ¤·¡¢¸·¤·¤¤¸ÀÍÕ¤È¤È¤â¤Ë¡È°¦¤Î¥à¥Á¡É¤ò¿¶¤ë¤Ã¤¿¡£
¥Î¥Ã¥³¥ó»ûÅÄ¤Ï12·î10Æü¡¢¼«¿È¤Î¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ö¤òÄÌ¤¸¤Æ¥¥à¡¦¥¸¥§¥Õ¥ó¤È²ñ¤Ã¤¿ºÝ¤ÎÆ°²è¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¥Î¥Ã¥³¥ó»ûÅÄ¤Ï¥¥à¡¦¥¸¥§¥Õ¥ó¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤¿Ä¾¸å¤ËÀä±ï¤òÀë¸À¤·¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¡Ö±ï¤ò´°Á´¤ËÃÇ¤ÁÀÚ¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡¢¥¥à¡¦¥¸¥§¥Õ¥ó¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Î»×¤¤¤òÆ§¤ß¤Ë¤¸¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡×¤È¸·¤·¤¯¼¸ÀÕ¤·¤¿¡£
¥¥à¡¦¥¸¥§¥Õ¥ó¤Ï¡¢9·î27Æü¤Ë´Ú¹ñ¡¦°Â»³¾ïÎÐ¼ù¡Ê¥¢¥ó¥µ¥ó¡¦¥µ¥ó¥Î¥¯¥¹¡ËÂÎ°é´Û¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡ÖGOOBNE ROAD FC 074¡×Âç²ñ¤Ç¥¯¥à¡¦¥°¥¡¥ó¥µ¥ó¤ÈÂÐÀïÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¡£
¤È¤³¤í¤¬Âç²ñ¤ò1Æü¸å¤Ë¹µ¤¨26Æü¡¢ROAD FCÂ¦¤Ï¥¥à¡¦¥¸¥§¥Õ¥ó¤¬¡Ö¸Ä¿ÍÅª¤Ê»ö¾ð¡×¤Ë¤è¤ê½Ð¾ì¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ÈÈ¯É½¡£¥¯¥à¡¦¥°¥¡¥ó¥µ¥ó¤ÏÂå¤ï¤ê¤Ë¡¢¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Þ¥Ã¥Á¤È¤·¤Æ¥Û¡¦¥¸¥§¥Ò¥ç¥¯¤ÈÂÐÀï¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢¥¥à¡¦¥¸¥§¥Õ¥ó¤Ïº£Ç¯1·î¤ËÊ£¿ô¿Í¤Ç´Ú¹ñ¤«¤éÆüËÜ¤Ø¶â¤ÎÌ©Í¢¤ò»î¤ß¤¿¤³¤È¤¬È¯³Ð¤·¤¿¡£Ìó3.5km¤Î½ã¶â¤ò¡ÖÂç²ñ¤Î¥á¥À¥ë¡×¤Ëµ¶Áõ¤·¤Æ»ý¤Á¹þ¤ó¤À¤È¤µ¤ì¡¢¤½¤Î²ÁÃÍ¤ÏÌó4700Ëü±ßÁêÅö¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥¥à¡¦¥¸¥§¥Õ¥ó¤Ï9·î¤ËÆüËÜ¤Î·Ù»¡¤ËÂáÊá¤µ¤ì¡¢ÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
BreakingDown½Ð±é¤òÄÌ¤¸¤Æ¥¥à¡¦¥¸¥§¥Õ¥ó¤È±ï¤ò·ë¤ó¤À¥Î¥Ã¥³¥ó»ûÅÄ¤Ï¡¢ÂáÊáÄ¾¸å¡¢¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¡Ö±ï¤òÀÚ¤ë¡£ÆóÅÙ¤È²ñ¤¦¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¶¯¤¤¸ýÄ´¤Ç¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¼áÊü¤µ¤ì¤¿¥¥à¡¦¥¸¥§¥Õ¥ó¤ò·Þ¤¨¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¥Î¥Ã¥³¥ó»ûÅÄ¤Ï¡¢¡Ö¤É¤ó¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¤³¤ì¤«¤é¤É¤¦¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ê¤Î¤«¤òÄ¾ÀÜ³ÎÇ§¤·¡¢Àº»»¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¤È¶»Ãæ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¹´ÃÖ½ê¤ÎÁ°¤ÇÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥Î¥Ã¥³¥ó»ûÅÄ¤Ï¡¢¡ÖÆüËÜ¤È´Ú¹ñ¤Î²Í¤±¶¶¤Ë¤Ê¤í¤¦¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¡¢¤ªÁ°¤¬¤É¤ì¤À¤±¼ºË¾¤µ¤»¡¢¿´ÇÛ¤ò¤«¤±¤¿¤«¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£¤ªÁ°¤ÏÎ¢ÀÚ¤Ã¤¿¡×¤È¸·¤·¤¤¸ÀÍÕ¤òÅê¤²¤«¤±¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¥Î¥Ã¥³¥ó»ûÅÄ¤Ï¥¥à¡¦¥¸¥§¥Õ¥ó¤ÎËË¤òÊ¿¼êÂÇ¤Á¤·¤¿¡£¥¥à¡¦¥¸¥§¥Õ¥ó¤ÏÎÞ¤òÎ®¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¡ÖËÜÅö¤Ë¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¡£¿´¤«¤é¸å²ù¤·¡¢È¿¾Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÆóÅÙ¤È¤³¤ó¤Ê»Ñ¤Ï¸«¤»¤Ê¤¤¡×¤È¼Õºá¤Î¸ÀÍÕ¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
¡Êµ»öÄó¶¡¡áOSEN¡Ë