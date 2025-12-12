BTSのJUNG KOOK（ジョングク）がシャネル・フレグランス＆ビューティーのアンバサダーに就任。ミニマルで洗練された広告ビジュアルが公開され、SNSでは“圧倒的ビジュアル”に称賛の声が寄せられている。

【写真】BTSジョングク、オーラ放つモノクロショット（2本）／バッグの中のシャネル香水を紹介するジョングク／Calvin Kleinのキャンペーンではワイルドな魅力を披露（4本）

■BTSジョングク、シャネルの世界観を体現する“繊細さと強さ”溢れるモノクロショット

黒髪を柔らかく整え、トップスにシンプルな黒のニットを着用したミニマルなスタイリングで登場したJUNG KOOK。袖からのぞくタトゥー、耳元に並ぶ小ぶりのピアスがさりげないアクセントになり、クリーンな高級感の中に個性とエッジを添える。

1枚目は落ち着いた表情で見つめ、片手を軽く顎に添えるポーズ、2枚目では、頬杖をつき、語りかけるような静かな視線が印象的だ。“繊細さと強さ”が同居するシャネルらしいエレガンスが漂い、アンバサダー就任ビジュアルとしてふさわしい、端正でモードなビジュアルに仕上がっている。

シャネル日本公式SNSでは、JUNG KOOKがグローバルアンバサダーに就任したことを発表するとともに、「『アーティストとして、自分のスタイルを貫きながら新たな挑戦を恐れずにいたい』と語るジョングク。ルールを変革しつづける才能とパートナーシップを結び、シャネルは今という時代を体現します。」というメッセージも公開された。

また、先日『VOGUE JAPAN』のYouTubeコンテンツ「In The Bag」で、JUNG KOOKがシャネルの香水“BLEU DE CHANEL”を紹介していたことから、「あれはスポ（ネタバレ）だったのか！」と納得するファンも続出。

SNSでは、「アンバサダー就任おめでとう！」と祝福するコメントを始め、「シックで大人っぽい」「この質感のジョングク好き」「艶っぽさがシャネルにぴったり」「成熟した色気がすごい」など熱い反応が寄せられている。

■動画：『In The Bag』でシャネルの香水を紹介していたジョングク（3：10～）

■写真：BTSジョングク、Calvin Kleinのキャンペーンではワイルドな魅力を披露