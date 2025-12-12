日本ロジスティクスファンド投資法人 <8967> [東証Ｒ] が12月12日大引け後(15:30)に業績・配当修正を発表。26年1月期の経常利益を従来予想の60.8億円→64億円(前期は61億円)に5.3％上方修正し、一転して5.0％増益見通しとなった。



業績好調に伴い、分配金を従来計画の2150円→2300円(前期は2150円)に増額修正した。



株探ニュース



会社側からの【修正の理由】

本投資法人は、2025年12月12日付「国内不動産信託受益権の取得及び国内不動産の譲渡に関するお知らせ（石狩物流センター（準共有持分45%）の取得及び門真物流センターの譲渡）」にて公表したとおり、2025年12月12日において、不動産信託受益権である「門真物流センター」を譲渡し、2025年12月17日において、不動産である「石狩物流センター（準共有持分45％）」を取得することを決定しました。 これに伴い、本投資法人が2025年9月12日付「2025年7月期 決算短信（REIT）」にて公表した2026年1月期の運用状況及び分配金の予想につき、算出の前提条件が変動したことにより、運用状況及び分配金の予想の修正を行うものです。

