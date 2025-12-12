丸千代山岡家 <3399> [東証Ｓ] が12月12日大引け後(16:00)に決算を発表。26年1月期第3四半期累計(2-10月)の経常利益(非連結)は前年同期比22.6％増の36.9億円に伸びた。

併せて、通期の同利益を従来予想の40.8億円→46億円(前期は38.3億円)に12.7％上方修正し、増益率が6.5％増→20.0％増に拡大し、従来の3期連続での過去最高益予想をさらに上乗せした。



会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した8-1月期(下期)の経常利益も従来予想の20.7億円→25.9億円(前年同期は22.4億円)に25.0％増額し、一転して15.8％増益計算になる。



同時に、8月31日割当の1→2の株式分割に伴い、期末一括配当を従来計画の21円→21円(株式分割前換算では42円)に修正したが、実質配当は変わらない。



直近3ヵ月の実績である8-10月期(3Q)の経常利益は前年同期比18.8％増の16.9億円に伸びたが、売上営業利益率は前年同期の15.1％→14.2％に低下した。



株探ニュース

