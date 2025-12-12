スマレジ <4431> [東証Ｇ] が12月12日大引け後(16:00)に決算を発表。26年4月期第2四半期累計(5-10月)の連結経常利益は前年同期非連結比12.8％増の13億3500万円に伸びた。

併せて、通期の同利益を従来予想の28億0400万～29億5400万円→29億5400万円に修正した。



会社側が発表した上期実績と通期計画に基づいて、当社が試算した11-4月期(下期)の連結経常利益は前年同期比37.9％増の16億1900万円に拡大する計算になる。



直近3ヵ月の実績である8-10月期(2Q)の連結経常利益は前年同期非連結比27.2％増の7億4300万円に伸びたが、売上営業利益率は前年同期の22.7％→22.5％に低下した。



