アドウェイズ <2489> [東証Ｐ] が12月12日大引け後(16:05)に業績修正を発表。25年12月期の連結経常利益を従来予想の1億7000万円→4億5000万円(前期は5億0300万円)に2.6倍上方修正し、減益率が66.2％減→10.5％減に縮小する見通しとなった。



会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した7-12月期(下期)の連結経常利益も従来予想の4800万円→3億2800万円(前年同期は2億4600万円)に6.8倍増額し、一転して33.3％増益計算になる。



会社側からの【修正の理由】

2025年12月期の連結業績予想につきましては、アドプラットフォーム事業の全自動マーケティングプラットフォーム「UNICORN」において、広告配信効果が評価され、広告需要が増加したこと等から、売上高は、前回発表予想（2025年2月10日公表）に対し2.6％増の12,000百万円となる見通しです。営業利益は、上記要因に加え、当社グループ全体で費用の抑制に取り組んだ結果、販売費及び一般管理費が計画を下回る見込みであることから、650.0％増の150百万円となる見通しです。経常利益は、営業利益の増加に加え、営業外収益における、持分法による投資利益の増加等により、164.7％増の450百万円、親会社株主に帰属する当期純利益は825.0％増の185百万円となる見通しのため、上記のとおり業績予想を上方修正いたします。

