足裏の感覚とクッション性のバランスが抜群のアイテム。ロードでも快適な厚底トレイルモデル【ザノースフェイス】のスニーカーがAmazonに登場中‼
足に寄り添うグリップ力とフィット感で、走りが変わる。ザノースフェイスの新提案【ザノースフェイス】のスニーカーがAmazonに登場中‼
ザノースフェイスのスニーカーは、足裏感覚とクッション性を両立した、厚底トレイルランニングシューズ。
「Altamesa300」のジオメトリーをデイリーランニング向けにアレンジし、軽量で耐摩耗性に優れた高反発ミッドソールをほどよい厚みで採用。プレートを排した構造により、ミッドソールの柔らかな履き心地をダイレクトに感じながら、安定感のある走りを実現する。
接地面積を広く取ったワイドミッドソールジオメトリー構造が安定性を高め、SurfaceCTRLラバーを使用したフラットなラグパターンのアウトソールが高いグリップ力でスムーズな走行をサポート。
アッパーには通気性の高いエンジニアードメッシュを採用し、ガセットタン構造が足ズレを軽減。ロードトレーニングにも適した一足だ。
